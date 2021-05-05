【本報訊】前年反修例運動至今，建制派不斷炒作警務人員的子女在學校被欺凌，保安局昨回覆議員質詢稱，合共接獲25宗涉及警務人員子女在學校被欺凌的個案，當中16宗涉及學生之間的言論或相處「不協調」，餘下9宗涉及懷疑教師欺凌學生。學校已根據指引處理，教育局已跟進調查後確立的投訴，學校亦對涉事教師或學生採取紀律行動。當中涉及老師的個案，教育局稱會嚴肅跟進，保障警察子女福祉，按嚴重程度向有關老師發勸喻信、警告信或譴責信，甚至取消教師註冊。

教局跟進或DQ

經民聯林健鋒議員昨在立法會上質詢，自2019年反修例運動後，警務人員及其子女在學校及醫院遭不當對待的問題。保安局局長李家超書面回覆時表示，根據教育局資料，截至今年3月底，收到25宗涉及警員子女在學校被欺凌的個案，當中16宗涉及學生之間的言論或相處出現不協調情況，9宗涉及懷疑教師作出欺凌學生的行為。學校已根據局方指引處理，並向家長交代事件。局方指已跟進經調查後確立的投訴個案，學校亦已對涉事教師或學生採取紀律行動。

他又表示，根據食物及衞生局資料，截至今年3月底，醫院管理局接獲警方轉介43宗投訴，主要關乎運作安排、員工態度或溝通問題，當中42宗已按既定程序完成調查及作出回覆，餘下一宗則正跟進。就個別違反紀律的個案，醫管局已按既定人事程序處理。

翻查資料，教育局副局長蔡若蓮今年2月出席立法會教育事務委員會會議時表示，收到25宗涉事個案，經調查有三宗成立。