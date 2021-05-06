涉及去年六四集會案的4名被告，黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚及梁凱晴早前承認參與未經批准集結罪，今日分別被判囚4至10個月。其中判刑最重的黃之鋒被囚10個月，24歲的他除了此案，現時亦至少身負另外3案，包括前年6月的包圍警總案及前年10月的違反《禁蒙面法》等案，並正就兩案服刑。他亦是初選47人案被告之一，被控串謀顛覆國家政權罪。

曾為香港眾志秘書長的黃之鋒，因前年6月21日包圍灣仔警察總部，與前眾志主席林朗彥及成員周庭一同被控煽惑他人參與未經批准集結等3罪，去年12月被判監禁13.5月，最終他放棄上訴。另外，前年10月5日《禁蒙面法》生效首日，港島有市民遊行抗議，黃之鋒被控參與未經批准集結和觸犯《禁蒙面法》，於今年4月被判囚4個月，至於同案不認罪的社運人士古思堯則被判囚5個月。另外，黃之鋒亦屬初選47人案的被告之一，被控串謀顛覆國家政權罪，早前他已放棄就此案申請保釋。

至於本案另外2名被告、荃灣區區議員岑敖暉及南區區議員袁嘉蔚，則同時因初選47人案，被控串謀顛覆國家政權罪，不過二人均申請保釋被拒，至今還柙候審。另外，觀塘區區議員梁凱晴首次因此類參與未經批准集結罪被判入獄。

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