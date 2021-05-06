觀塘交通擠塞問題為人詬病，網民二次創作歌曲《哪裡只塞駿業里》，唱出不少於觀塘打工仔的女心聲。觀塘區議會早前委託機構就區內交通擠塞問題進行研究，今日（6日）發表報告。研究顯示4大原因導致塞車，包括開源道行人多、合適上落客貨位不足，繁忙時間出現人車爭路、該處一帶違規停車等佔用行車線，使車龍倒灌入開源道迴旋處等。報告建議，觀塘碼頭或海濱道等一帶增設上落客貨區、興建行人天橋等，長期促盡快興建東九龍鐵路，疏導觀塘道以北、山上區域的人流，及落成連接九龍灣及藍田的六號幹線，紓緩區內擠塞情況。

報告指，運輸署2009至2019年交通統計年報，提及過去10年，觀塘道及開源道每年平均交通流量不斷持續上升，當中觀塘道，即康寧道至觀塘道迴旋處10年增長逾50%，而開源道，即偉業街至觀塘道迴旋處增長亦接近20%。報告亦引述從事運輸業界的代表，貨物派送地點多，如每次都將貨車停泊到鄰近的大廈停車場，不但要付費，亦會拖慢送貨速度，加上開源道或巧明街附近的合法停車位只有在駿業街的數個咪錶位，不能滿足需求，形容停泊街道旁邊是迫不得已。

報告指出，四大原因導致擠塞問題，包括開源道多行人，道路狹窄，街頭不時有推廣宣傳活動、流動小販攤檔等，令行人路更擁擠，加上開源道上落客貨位不足，更易導致人車爭路情況。其次，開源道兩旁於不同時段停泊大量私家車及貨車等候或上落貨，令原本3條行車線變成一條行車線可供車輛行駛，難以疏導由觀塘道與開源道迴旋處進入開源道的車輛，令積聚車龍倒灌至迴旋處。

約14.5%駕駛者每次駛離開源道均需逾20分鐘

研究亦以問卷調查方式在觀塘訪問逾1,600名市民，結果顯示，約80%受訪駕駛人士稱觀塘道及開源道迴旋處的交通狀況是非常擠塞。另有約28%受訪者指需要花5至10分鐘駛離開源道，更有約14.5%受訪者表示，每次駛離開源道所需的時間達20分鐘以上。

報告建議訂立短中期方案解決，短、中期方面，鼓勵商貿區大廈停車場豁免首15分鐘或30分鐘停車費及迴旋處出口花槽、東廣場對出空地及觀塘碼頭或海濱道一帶增設上落客貨區及興建行人天橋連接，減低人車爭路等情況。

報告指出，成業街屬其中一個擠塞黑點，因車輛需要經過一盞交通燈才能駛出至開源道，車輛等候時易聚集車流，導致開源道的第一個路口時常出現擠塞。

報告建議更改成業街的行車方向，由原本的西行改為東行，並移除交通燈，改為普通的行人過路處，亦將興業街的行車方向由東行改為西行，以及安裝一盞交通燈控制過路處，減少車輛倒灌入迴旋處位置。在長期方面，建議政府盡快興建東九龍鐵路，疏導觀塘道以北、山上區域的人流，盡快落成連接九龍灣及藍田的六號幹線，以作分流作用，紓緩擠塞情況。

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