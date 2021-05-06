文憑試歷史科經歷去年試題風波後，題目問法大變，難度亦下降。教協理事、歷史科教師張往表示，今年試題出現歷屆文憑試都未出現過、現時初中才會用的簡單問法，評論題和爭議性問題大幅減少，在香港和中國課題上尤為明顯，有長題目只要背誦筆記內容便可取高分，「倒退到20、30年前嘅問法」，違背歷史教育的初衷。張透露，據悉過往參與歷史科出卷者都未再受邀，質疑試卷有否做好質素保證，甚至有否外行人加意見的情況。

張往指出，卷一第1題問考生資料對反映香港經濟發展「有多大用處」，這問法在歷屆文憑試都未出現過，只在舊制公開試或現時教初中時用到，令不少老師都意想不到。另外，卷一有關香港和中國的資料題都是有關經濟，卷二有關香港的選答題亦問香港的社會、經濟、文化角色，張形容是非常罕見，因經濟在有關課題並非重心，反而較重要的政治發展卻沒有出題，而經濟議題爭議性低，主要是教一些原因和背景等。

題目難易度參差 卷二有試題翻炒2012年

對於7選2作答的卷二，張往更認為出現明顯漏洞，其中第1和第5題只要求考生「分析」和「探討」，是純分析性而不用評論的題目，而第2和第6題卻要求考生作「評估」，需要作比較和表達看法，形容不同題目的難度參差，溫習較易題目課題便容易高分，對其他考生不公平。張更指，卷二更出現「翻炒」情況，其中有關辛亥革命和五四運動的第2題，與2012年一條題目幾乎完全一樣。

不排除刻意減少評論爭議題目

張往認為，試卷整體而言比較簡單，或與學生在疫情下備試有關，亦不排除是刻意減少評論爭議的題目，情況令人憂慮，「因為我哋日常教學入面，最着重學生能唔能夠透過討論，判斷到唔同事件，然後分析比較有爭議題目」。張續指，近年的初中歷史課程改革，亦是想破除以往對於讀歷史就是死記硬背的印象，多討論不同課題，但今年試卷非未有與時並進，反而「倒退到20、30年前嘅問法」，擔心會有「倒流效應」，對師生的教與學造成負面影響。

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