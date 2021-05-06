黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚及梁凱晴4人在政壇上互為緊密戰友。尤其黃與岑早於2014年雨傘運動開始合作，曾在多場示威中同場，二人亦非首次因同一案件被判刑。

2014年，黃之鋒任召集人的學民思潮，與岑敖暉時任副秘書長的香港專上學生聯會（學聯），共同發表普選改革方案回應國務院的「一國兩制白皮書」，該年7.1遊行後佔中預演、9月罷課、傘運爆發前衝入政總東翼前地「公民廣場」，以至後來領導整場傘運，黃岑都是核心人物之二。同年旺角佔領區清場，律政司後來起訴多人違反禁制令阻撓執達主任清場，黃岑均藐視法庭罪成判刑。學民思潮後來解散另組香港眾志，岑亦曾撐場支持。

前年爆發的反修例運動後，黃岑曾與時任立法會議員朱凱廸共赴台灣交流台港局勢。二人亦曾參選區議會，惟黃未能成功「入閘」。2020年民主派舉行立法會初選，黃岑分別擬循九龍東與超區出選，今年初民主派大搜捕，是二人第3度因同一單案件負上刑責。

另一被告袁嘉蔚，是黃之鋒眾志的前黨友，其前男友羅冠聰與黃有份共同創辦眾志。2017年羅與黃因雙學三子公民廣場案加刑時，袁嘉蔚一度盛傳代羅參加港島區立法會補選。她其後接棒眾志副主席，2018年退黨，翌年當選南區區議員，過去亦與黃及岑同場出席過多場社運。

政治素人梁凱晴2019年當選觀塘區議員。原定去年舉辦的立法會換屆選舉，盛傳梁是黃一旦被「落閘」的Plan B，她在初選時曾助黃之鋒拉票，去年7月選舉提名期截止前，梁有報名循九龍東出選立法會。

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