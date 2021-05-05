【本報訊】華大基因連番「甩漏」，導致多名變種病毒患者走入社區。荃威花園R座的確診菲傭，第12日的酒店檢測樣本原來亦屬華大基因經手，即本港四宗完成酒店檢疫後走入社區的變種病毒患者，均與華大基因有關。

荃威居民等24小時未撤離

居於荃威花園的菲傭（第11791號病人），3月31日至4月24日在灣仔帝盛酒店接受強制檢疫，其第12日採集的樣本由華大基因提供採樣及檢測，第19日樣本則由傲士醫療診斷負責，該兩次檢測均沒發現患者中招。

連同該個案，本港四宗完成酒店檢疫後走入社區的變種病毒患者，均由華大基因經手，當中包括首名流入社區的變種病毒患者印裔男子。

外傭確診導致荃威花園R座逾220戶須撤離到竹篙灣檢疫中心檢疫21日，不少居民批評當局檢測及撤離安排混亂。政府前晚先封區安排居民檢測，惟荃灣區議員趙恩來指，至昨午仍有居民未進行檢測，晚上10時尚有多達200人未撤離，進度龜速，部份居民相當鼓譟，「有啲話（晏晝）3點走得嗰啲，到𠵱家都未走到，啲人就落晒去大堂度嘈」，其間一名男子情緒激動在大堂倒地，送院後情緒回復穩定。

趙指晚上收到居民反映，指衞生署來電稱或要延至今早才可撤離，即居民要在家空等逾一日。他批評當局安排一改再改，居民無所適從，原前天下午通知會在現場設檢測站，但其後指要全體居民撤離。到晚上又變成圍封檢測，更一度稱早上7點可以離開，最終又改為全體居民隔離21日。

趙又透露，民政署前晚登記居民資料諸多錯漏，包括「填咗中文名冇寫英文、身份證號碼寫錯」，引致衞生署無法按資料發出檢疫令，須逐個致電居民確認，令撤離過程延長。