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政權將參與初選嘅民主派未審先囚，雖然被無理地剝奪自由，但佢哋喺高牆內繼續自強。曾經因為佔中案度過咗326天被囚日子嘅陳健民（KM），就喺fb專頁公開咗堆學術研究材料，原來佢同區諾軒以書信研究經濟學問題，點知遇上連KM都唔識嘅數學程式，只好向面書大神求教。

初選案前去咗日本進修公共政策博士課程嘅區諾軒，之前叫大家向佢推薦一啲同經濟、公共財政、政治經濟學嘅書或者文章畀佢喺獄中閱讀。而KM公開跟區諾軒之間嘅書信，就同消費者行為有關，涉及消費X、Y物品時嘅代替效益同所得效益有關，當中微積分計算部份因為區軒冇教科書唔知點搵推論步驟，於是就將疑難抄低，希望喺「諾軒數學天地」欄目有高手提供到答案。

網友分享心得

呢啲咁專門學術討論，八方一定唔識，但估唔到唔使重賞，就有高人出手解題，先係工黨主席、「細孖」郭永健將答案逐個步驟寫好再留言，仲話原來幾年前已經應承過教區軒微積分。細孖當年高考有2A2B，入讀港大建築系，之後轉讀經濟及金融系，今次區諾軒嘅疑難開正佢嗰瓣。

八方之後再見到港大數學系副教授丁南僑都有提供答案，仲為網友解答埋疑問。有網友就擔心，獄中冇適當儀器工具用，但同時分享心得話經濟學「明就得」，鼓勵區軒努力，唔需要為一兩條數灰心。當中共以為監獄可以消磨抗爭者嘅意志，但似乎只係令佢哋變成思想更加精純嘅飽學之士。

李八方