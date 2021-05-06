前年8月10日有示威者在尖沙嘴聚集，其間一名前空姐被指用雷射筆照射警員眼睛，經審訊被裁定襲警罪成，判監3個月。她早前於高等法院就定罪及刑期提出上訴，並提交新的現場片段，力證警員拉錯人。法官李運騰今作出裁決，指上訴方呈交的片段與警員證供沒有重大分歧，駁回定罪上訴。至於刑期上訴，李官強調警員對社會貢獻良多，上訴人卻挑釁警員，無事生非，不能期望得到法庭的同情；但考慮到沒有警員受傷等因素，將3個月監禁減至7周。

上訴人郭麗芬（28歲）被控於前年8月10日在彌敦道襲擊警員朱冠強。上訴方早前尋得比原審呈堂片段多出約20秒的片段。上訴方指片中拍到的白衣女子站在巴士站，沒有做出施襲動作。律政司代表反駁指，即使新增片段中的女子正是上訴人，但片段後來已轉往另一方向。

上訴方認為，其重新遞交的片段證明警員的證供並不可信，因警員供稱他制服上訴人前，仍然有人連續照射警方，但片段卻沒有這樣的畫面。李官不表認同，指片段雖然顯示沒有人連續使用雷射筆照射警方，但有人斷斷續續地照射。況且警員於盤問下亦承認該綠光是斷續地射向防線，故片段與警員證供沒有重大矛盾。

上訴方又爭議警員只憑上訴人穿白衣，就認定她是早前照射警方的人，呈交的片段亦顯示案發時並非只有上訴人穿白衣。李官則指，警員已在盤問時澄清，他並非指整個案發現場只有一人穿白衣，而是在其5米範圍內，只得上訴人穿白衣。李官接納警員的說法，認為其證供與片段沒有重大分歧。

指若輕判會增加警員執法困難

上訴方亦指出警員未有撿取涉案雷射筆，爭議警員供稱上訴人遺失雷射筆的說法。李官指出，當時環境兵荒馬亂，上訴人不斷掙扎甚至在地上爬行，又有其他人襲擊警員，警員花了一段時間才制服上訴人，導致沒有留意上訴人何時遺失雷射筆，完全是情理之內。綜合上述理由，李官裁定原審法官陳慧敏就定罪的裁決沒有任何不穩妥之處，駁回上訴人的定罪上訴。

至於刑期的上訴，李官認為警員對社會貢獻良多，他們工作時或會遭遇困難及危險。倘若法庭對侵害警員的被告予以輕判，會使犯事者無懼代價，任意妄為，增加警員的執法困難，故法庭須判處阻嚇性刑罰。而上訴人以雷射筆挑釁警員的行為，不單明知故犯，還故意無視指揮官的提醒，有機會再次挑起事端，引發他人效法。李官直指上訴人無事生非，不能期望得到法庭的同情。

不過，本案的警員被射中左眼不足一秒，而整個照射過程共60秒，惟沒有警員受傷，以3個月監禁作量刑起點屬明顯過重。李官考慮到上訴人的背景良好，終改判上訴人入獄7星期。但李官強調，若警員的眼睛或視力受到實際傷害，或會判處更嚴厲的判刑。

【案件編號：HCMA182/20】

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