【本報訊】變種病毒襲港，各行各業須定期強檢，令深喉唾液樣本收集包供不應求，市民周圍「撲樽」，惟有人卻藉此發「災難財」，於拍賣網販售樣本包，收取每個約25元「代取費」，部份賣家更聲稱有存貨，可相約港鐵站交收或郵寄送貨。食衞局回覆，最近數周收回的樣本包僅為派發量一半，呼籲別過度索取，更不應轉售圖利。

議員促堵塞漏洞

近日有多人於拍賣網站Carousell出售疑來自各派發點的樣本包，部份貨品圖上印有「衞生署」字眼及標誌，每個收取約25元「代取費」，可預約港鐵站交收、設速遞到付或本地平郵服務。本報記者徉裝買家詢問，欲購十個樣本包，賣家指有貨，樣本包來自港鐵站，早上到場排隊，輪候十次即可獲十個樣本包，惟賣家其後將帖文移除。網站顯示樣本包「銷情」不俗，不少已成功售出，有疑似買家留言讚賣家「準時」。拍賣紀錄顯示部份賣家有多次出售紀錄。

市民到港鐵站的樣本包派發機，每次拍八達通可領取一份樣本包，同一張八達通須隔一段時間才可再領取，場內貼告示提醒每人限取一包，有港鐵職員在旁駐守，惟有市民持多張八達通，領取多份樣本包亦無人阻止。立法會議員陳沛然認為，政府派樣本包方法有漏洞，致「一邊俾人鬧，一邊俾人掃」，若不改善，再增派樣本包亦徒然，促政府堵塞漏洞，港鐵職員亦應提高警覺，令樣本包用得其所。

大律師陸偉雄指除非政府有條款，規定樣本包不得轉讓及作商業用途，否則市民若將排隊獲得的樣本包出售並不違法；但若證實賣家於派發點偷取樣本包出售，可控盜竊罪，買家亦涉接贓。食衞局指，最近數周每日平均派發三萬至四萬個深喉唾液樣本收集包，每日收集樣本瓶數目平均少於二萬個，約為派發量一半。港鐵稱會加強相關告示提醒市民，要求保安人員加強留意，呼籲市民按實際需要領取樣本包。