前年11月8日黃大仙廟外有人聚集，警方到場驅散，一名男子被制服期間涉掙扎並起腳踢中警員，及後被控一項拒捕罪。案件今於九龍城裁判法院開審。當日負責追截及制服被告的警員作供時，遭辯方大狀質疑他如何在跪地制服被告的情況下遭人踢中膝蓋，詎料警員竟稱：「膝頭哥有分上下，我下邊膝貼住地，被告踢到我上邊膝。」

被告吳玠寬（29歲）被指於前年11月8日在龍翔道黃大仙廟外抗拒警員19037。

當日追截及制服被告的警員19037周展卓供稱，當日駐守東九龍衝鋒隊第3隊。晚上11時許，周因應黃大仙廟牌坊外有人聚集，乘警車在附近巡邏。其後周從通訊機得知有警員在黃大仙廟外進行掃蕩，並曾警告現場人士正參與非法集結，周接到指令到場協助。

用警棍打人後始警告：咪郁！否則使用警棍！

周續供稱，到場時見前方10米約有60名身穿黑色衫褲人士，集結在黃大仙廣場空地，懷疑他們與早前的非法集結有關，故上前進行拘捕，並警告謂「警察，咪走」，人群繼而四散。

在控方主問下，周提及追截被告的原因，「有信心追到男子，因佢同我最近距離」。周自言追了約20米後，用雙手從後環抱被告腰間將他控制。周聲稱被告其間劇烈反抗、「左搖右擰」，更用手踭「挫」了周右臉近顴骨位置一下，周因此用警棍打被告右大腿一下，打完後警告謂：「警察！咪郁！否則使用警棍！」

惟被告繼續反抗，周在其他警員支援下，將被告按在地上制服。周續指被告當時面向地，雙腳「快速、漫無目的係咁踢」，其間周目擊被告用一隻腳踢中他的右膝，故再發警告謂：「警察！咪郁！否則使用胡椒噴霧！」繼而朝被告臉上施放胡椒噴霧，被告終停止掙扎。有警員及後在被告身上搜出一支雷射筆。

警員一時謂「可能我記得唔清楚」 一時謂「我詞語都有限」

辯方盤問下指出，周一直聲稱雙手環抱被告，其間並無放手，被告亦不曾轉身；惟警員書面口供則形容被告「轉身用右手手肘批到我右邊臉」。周遂改口同意被告曾轉身，又直言「可能我記得唔清楚」。

周形容制服被告在地時，自己半踎在被告的右方，膝頭碰地，雙手按著被告的右大腿。辯方大狀隨即質問：「你膝頭掂喺地下，佢點踢你膝頭呀？」周堅稱：「膝頭喺地下佢都可以踢到！」其間又一度指被告是「踹腳」，及後再改口指「我詞語都有限，係左右腳發過嚟」。

辯方指無論用甚麼字眼形容該動作，除非被告「靈活地用腳向水平角度掃」，否則不可能踢中周跪地的膝蓋。周回答謂：「膝頭哥有分上下，我下邊膝貼住地，被告踢到我上邊膝。」

辯方質疑警方插贓

辯方又質疑，周曾稱不記得被告用哪隻腳踢他，惟盤問下卻供稱被告是用右腳，辯方直指周是邊作供邊增添內容，以完整其證供；周否認指控，自言是「估計」被告用右腳踢他。

辯方向周指出，實情是被告當時正在現場蹲下拾眼鏡，當人群四散時，因被告身處人群最前方，周於是棍打被告右腿，並拉扯其背包，令他失重心趴在地上。其間周不斷棍打被告，被告並無掙扎；惟之後有其他警員趕至，曾將被告手腕及腳腕向後拗，被告始掙扎。而被告遭帶上警車後，亦被插贓一支雷射筆。周一概否認。

周在庭上曾稱當時被告的右額、鼻樑及下唇位置有損傷。惟辯方大狀引述被告醫療報告，指被告身體另有多處傷勢，包括左上胸、右下腿及左膝有瘀傷，多處頭皮、右肩和右眉有血腫，左大腿和右前臂腫脹，左腳踝和嘴唇亦擦傷。

警作供後與未作供同袍交談惹辯方不滿

周否認曾亂棍打被告，並指因「專注控制被告」，故「唔得閒分心注視」在其身旁的同袍。辯方反駁指周曾留意同袍按著被告上半身，惟現在又稱無觀察，直斥周：「點呀？作完未呀？」周則回話：「我講緊係真話。」

周作供完畢後未有離開，並於庭外與未作供的警員交談。辯方大狀發現後，隨即向案件主管嚴正反映。主管澄清警員並無討論案件，只商討「點拎返記事冊」，大狀則回應謂：「提一提你啲手足啦。」

控方完成案情，裁判官葉啓亮裁定表證成立，下午續審。

【案件編號：KCCC2318/2020】

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