人權新聞獎今（6日）公佈得獎名單，因查車牌被定罪的香港電台編導蔡玉玲有份製作的《鏗鏘集》「7.21誰主真相」奪得中文紀錄片大獎；不獲續約的港台助理節目主任利君雅亦榜上有名。《蘋果》則憑「武漢肺炎直擊系列」、「國安法落實三個月噤聲系列」及「踢爆港府密謀12人送中」報道獲得3個獎項。

由香港外國記者會、國際特赦組織香港分會及香港記者協會合辦的人權新聞獎，因疫情持續而不舉行頒獎禮，今日在網上公佈結果，特別指中文組別的獲勝者記錄了2019年反修例運動後北京對香港的鎮壓行動，包括實施《國安法》。

《蘋果》去年1月報道武漢在疫情失控下宣佈封城、市民大逃亡的「武漢肺炎直擊系列」，奪得中文突發新聞大獎；統計「港版國安法」生效後市民行動取態變化的「國安法落實三個月噤聲系列」獲該組優異獎；「踢爆港府密謀12人送中 警坐定翼機 監視偷渡艇」報道，以飛行數據質疑政府聲稱對12港人試圖潛逃台灣一事並不知情，以及警務處處長鄧炳強稱警方在12人被捕一事中無角色的說法，獲得中文調查專題大獎。英文突發新聞大獎則由法新社的《「世界末日」: 世紀病毒始於武漢》奪得。

負責「武漢肺炎直擊系列」的特約記者李止渝感激評審將獎項頒予他以及《蘋果》，指在香港人權和自由被剝削的時刻獲獎，除了肯定該報道的價值，亦代表不畏強權、講真相的行為仍被認可。

他形容為時約一個月的採訪「有驚無險」，舉例稱在醫院外拍攝時曾目睹行家被公安帶走，自己則因將攝影機架設在路邊一架車的車底下，未有被發現而逃過一劫；曾有公安在酒店大堂等候他，又被沒有車牌的車輛跟蹤。他稱《國安法》實施後，相信在內地採訪的風險會提高，但仍希望能繼續做同類報道；又認為在近月官媒及港府輪番發言狙擊《蘋果》下，受訪者接受《蘋果》訪問時會有更多顧慮。

評審讚「7.21誰主真相」為調查報道經典

早前曾要求退賽被拒、其後表示不會領獎的香港電台共獲得6個獎項。蔡玉玲有份製作的《鏗鏘集》「7.21誰主真相」奪得中文紀錄片大獎，獲評審讚揚作品「追蹤最細微線索，無畏無懼，詰問強權。調查報道經典。」節目《視點31》獲兩項優異獎，得獎者包括將不獲續約的利君雅。由有線前中國組班底製作的《疫症一周年》亦獲中文紀錄片優異獎。

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