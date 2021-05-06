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《蘋果》獲3項人權新聞獎 《鏗鏘集》「7.21誰主真相」奪中文紀錄片大獎

32分鐘前
人權新聞獎今（6日）公佈得獎名單，香港電台編導蔡玉玲與不獲續約的港台助理節目主任利君雅亦榜上有名。《蘋果》則憑「武漢肺炎直擊系列」、「國安法落實三個月噤聲系列」及「踢爆港府密謀12人送中」報道獲得三個獎項。

人權新聞獎今（6日）公佈得獎名單，因查車牌被定罪的香港電台編導蔡玉玲有份製作的《鏗鏘集》「7.21誰主真相」奪得中文紀錄片大獎；不獲續約的港台助理節目主任利君雅亦榜上有名。《蘋果》則憑「武漢肺炎直擊系列」、「國安法落實三個月噤聲系列」及「踢爆港府密謀12人送中」報道獲得3個獎項。

由香港外國記者會、國際特赦組織香港分會及香港記者協會合辦的人權新聞獎，因疫情持續而不舉行頒獎禮，今日在網上公佈結果，特別指中文組別的獲勝者記錄了2019年反修例運動後北京對香港的鎮壓行動，包括實施《國安法》。

《蘋果》去年1月報道武漢在疫情失控下宣佈封城、市民大逃亡的「武漢肺炎直擊系列」，奪得中文突發新聞大獎；統計「港版國安法」生效後市民行動取態變化的「國安法落實三個月噤聲系列」獲該組優異獎；「踢爆港府密謀12人送中 警坐定翼機 監視偷渡艇」報道，以飛行數據質疑政府聲稱對12港人試圖潛逃台灣一事並不知情，以及警務處處長鄧炳強稱警方在12人被捕一事中無角色的說法，獲得中文調查專題大獎。英文突發新聞大獎則由法新社的《「世界末日」: 世紀病毒始於武漢》奪得。

負責「武漢肺炎直擊系列」的特約記者李止渝感激評審將獎項頒予他以及《蘋果》，指在香港人權和自由被剝削的時刻獲獎，除了肯定該報道的價值，亦代表不畏強權、講真相的行為仍被認可。

他形容為時約一個月的採訪「有驚無險」，舉例稱在醫院外拍攝時曾目睹行家被公安帶走，自己則因將攝影機架設在路邊一架車的車底下，未有被發現而逃過一劫；曾有公安在酒店大堂等候他，又被沒有車牌的車輛跟蹤。他稱《國安法》實施後，相信在內地採訪的風險會提高，但仍希望能繼續做同類報道；又認為在近月官媒及港府輪番發言狙擊《蘋果》下，受訪者接受《蘋果》訪問時會有更多顧慮。

評審讚「7.21誰主真相」為調查報道經典

早前曾要求退賽被拒、其後表示不會領獎的香港電台共獲得6個獎項。蔡玉玲有份製作的《鏗鏘集》「7.21誰主真相」奪得中文紀錄片大獎，獲評審讚揚作品「追蹤最細微線索，無畏無懼，詰問強權。調查報道經典。」節目《視點31》獲兩項優異獎，得獎者包括將不獲續約的利君雅。由有線前中國組班底製作的《疫症一周年》亦獲中文紀錄片優異獎。

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