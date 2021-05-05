【本報訊】變種病毒入侵社區，本港至今有七幢大廈、至少960多戶須強制檢疫21日。職工盟表示，香港現時沒有有薪檢疫假，打工仔一旦強制檢疫，無法獲得法律保障，曾有僱員因此被迫放無薪假，甚至無理解僱，促政府引入有薪檢疫假。

職工盟總幹事蒙兆達表示，現時法例上沒有保障僱員強制檢疫，「強制隔離唔當病假，冇醫生紙，衞生署出紙都係寫明要隔離，唔會畀有薪病假」，工會曾向政府要求引入有薪檢疫假，惟政府充耳不聞。疫情至今收到約200宗有關僱員因強制隔離造成勞資糾紛的求助，有僱員因須強制隔離而被僱主無理解僱，有些僱主甚至要求僱員在隔離期間先用年假頂替，後逼放無薪假。他認為本港有急切需要引入有薪檢疫假，「尤其𠵱家變種病毒，一中就全幢都要隔離」。

居住豪峰的私家醫生向本報表示，已接種兩劑科興疫苗，經測試顯示有抗體，「我感染風險好低，要隔離21日好煩」。他未來三周預約170名病人，部份是癌症病人須跟進，惟昨早突然接到要隔離的消息，急於安頓病人或找其他醫生臨時跟進，「要諗辦法，總之就大劑」。該廈位於瑪麗醫院旁，最少四名醫生居住，包括香港大學矯形及創傷外科學系臨床副教授方欣碩。他指大廈有住戶發起聯署反對入住檢疫中心隔離21日。

對於特首林鄭月娥前日透露研究縮減完成兩針疫苗人士的檢疫期。呼吸系統專科醫生梁子超擔心此舉會增加個案走入社區的機會，手尾更長，「可能初時會令部份人隔離減少數日，但長遠會令幾百人，甚至上千人需要送檢疫21日」，批評因小部份人縮短檢疫作為打針誘因，令病毒拔苗助長。

港大感染及傳染病中心總監何栢良則在商台節目中引述英國衞生局報告，指接種復必泰疫苗後受感染風險減少九成，若非涉及變種病毒，非密切接觸者本身風險亦很低，如要求已接種兩劑復必泰疫苗的非密切接觸者檢疫21天，做法沒有科學根據。

勞工處：鼓勵僱主彈性處理

勞工處表示，如僱員未符合領取疾病津貼的條件，政府鼓勵僱主體恤和諒解有關僱員的情況彈性處理，包括容許僱員在辦公室以外地點工作或放有薪假期。《僱傭條例》中關於僱主發放年假有明確規定，年假日期應由僱主在徵詢僱員或其代表後指定；僱主須至少在年假開始14天前以書面通知僱員年假的日期，如雙方同意可以較短時間通知則例外。

另外，勞福局局長羅致光昨日表示，去年10月1日至今年4月21日，勞工處接獲324宗懷疑因工感染COVID-19僱員補償個案。當中涉公共行政、社會及個人服務業，醫護人員等受影響人數最多，涉及140人；金融及保險、地產、專業及商用服務業，以及建造業各涉逾50人。52宗個案僱主表示承擔僱員補償責任，另59宗個案因不同原因僱員撤銷申索或未繼續索償，及有一宗個案已確認僱主無補償責任。