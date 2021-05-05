《經濟學人》雜誌最新一期的封面專題，用了〈台灣是地球上最危險的地方〉做標題，此事引起大量討論。

台灣是不是地球上最危險的地方？當然是。環顧全球，當前再沒有一個地方像台灣那樣，集中了世界上最強大兩個國家對立的態勢，也沒有一個地方，集中體現了民主與獨裁兩大陣營的生死決鬥。

問題焦點在兩方面：一是中共會不會武力攻台，二是美國會不會協防台灣。

戰略價值牽動中美角力

中共統一台灣的用心從來都沒有停止過，至今未武力攻台，是因為早年實力不足，需要一個和平的外部環境，中美關係處於蜜月期，台灣的戰略地位沒有那麼重要，中共又寄望以「一國兩制」和平統一。近年中共實力大增，可惜中美關係又惡化了，台灣戰略地位今非昔比，而「一國兩制」的謊言又自我戳破了。

武統的條件，總是缺這缺那，時機錯過，形勢更複雜，決心更難下，中共只好定出一條底線，便是台灣宣佈獨立，中共就武力攻台。自此這條底線成為兩岸維持現狀的絕對必要條件，台灣一日不宣佈獨立，中共就沒有武力攻台的正當理由。

對美國來說，會不會協防台灣，不是說不說的問題，而是台灣對美國的戰略價值有多重要的問題。今日美國失去台灣，後果有多嚴重，決定美國會不會坐視台灣落入中共之手。

台灣今日的戰略價值，首先是意識形態的，台灣是亞洲民主國家之典範，美國失去台灣，是世界民主陣營一大挫敗，對推動民主潮流、對抗獨裁擴張的大局是重大打擊。拜登聲言美國要在民主與獨裁的競爭中取勝，失去台灣，即拜登大輸一仗。

其次，台灣對美國地緣政治上的價值也無可取代。台灣位處第一島鏈中心位置，台灣一失，第一島鏈斷裂，牽一髮而動全身，美國在亞太地區圍堵中共的大戰略勢將破局。

再次，台灣執世界晶片生產牛耳，美國不可一日無晶片。台灣落入中共之手，中共即可解晶片燃眉之急，科技、軍備和經濟實力將大大提升，這又是美中實力消長的要害。

最後，美國在亞洲的盟友，對中共這個惡鄰都心存忌憚，台灣倒下，其餘的盟國都會腳軟，那便給中共趁虛而入提供最佳機會。到時美國盟友星散，那就是拜登噩夢的開始。

美國不能承受失去台灣之痛，中共一旦武力攻台，美國一定要協防台灣，美國對此心中有數，中共對此也心中有數，問題只是，美國要不要把自己的決心清晰化而已。

保持現狀緊跟美國為上策

最近美國情報總監到國會備詢，認為美國應保持模糊，以免中共處處針對，也免台獨勢力上升。但美國今日還會害怕中共處處針對嗎？民進黨政府早已放棄台獨訴求，最近台獨大佬辜寬敏退出民進黨，辭任總統府資政，便是台獨勢力式微的表現。台灣最佳選擇便是保持現狀，增強實力，緊跟美國。

中共權衡局勢，不可能誤判美國的決心，關鍵倒在於自己的決心，是否大到敢與美國一決雌雄。而美國護台是否清晰，卻對盟國和台灣有至關重要的作用。美國盟國對美中衝突的參與度，取決於美國態度是否清晰，否則，一群小兄弟跟你衝，衝幾衝你卻溜了，那叫小兄弟如何做人？

美國態度越清晰，台灣人越有底氣，越義無反顧，馬英九的「始戰即終戰」論固然破產，島內親共勢力更沒有市場。美國越清晰，台灣越夠膽，台灣越堅定，美國越放心。

美國協防台灣事在必行，中共若想動武，便需下更大的決心，正常情況下，主動開戰的難度很大，但擦槍走火遲早會發生，而小規模碰撞會不會釀成大戰禍，歸根結柢還是考驗雙方的決心。

台海戰雲密佈，和戰之間隨形勢發展而轉化，該來的就會來，能避的就避得過，天意難違。

方圓

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