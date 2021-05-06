去年警方禁止維園六四燭光集會，惟支聯會及大批市民堅持到維園紀念，其後24名泛民人士被控煽惑他人參與未經批准集結罪，以及參與一個未經批准集結等罪。其中黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚及梁凱晴四人早前承認參與未經批准集結罪，區域法院法官陳廣池下令將四人還柙至今早判刑，最後黃之鋒囚10個月、岑敖暉囚6個月、袁嘉蔚與梁凱晴則囚4個月。

黃之鋒早前因包圍警總案被判囚13.5個月，上月再因前年10.1參與未經批准集結和違反蒙面法被判囚4個月，陳官下令本案刑期與黃的其他判刑分期執行。

根據控辯雙方承認案情，蔡耀昌代表支聯會就2020年6月4日的六四悼念活動，向警方申請不反對通知書。惟衞生署基於疫情嚴峻，不建議舉行公眾集會。警務處處長於同年6月1日發出反對集會通知書。

至6月4日，警方及康文署於維園內及附近設立揚聲器，分別提醒公眾不可違反8人限聚令，並警告市民不要參與未經批准的集結。康文署亦以疫情為由，關閉維園內的足球場，又以鐵馬圍封整個維園。

當日下午6時25分，有市民開始於維園內的噴泉廣場聚集。未幾李卓人引領約100人由噴泉廣場前往足球場，約15分鐘後，朱、梁、岑亦進入維園內。當李卓人及其他人走近足球場時，有人拉開封鎖球場的鐵欄，好讓公眾入內。

約於晚上7時04分，李卓人及約400名群眾仍留在足球場內，其後人數更逐漸增加，大部份人身穿黑衣及手持蠟燭。各被告亦同樣坐於球場內，朱當時身穿白衣，而梁及袁則身穿黑衣，三人均手持蠟燭，身旁有白花，旁邊有多人呼叫政治口號。

其後梁及朱分別接受記者訪問，亦有市民與梁及岑合照。約晚上8時，李以揚聲器呼叫「平反八九民運」等口號，眾人均支持附和。朱、黃、袁將白花遞給李卓人，其後朱及袁又將白花置於地上。此時約有2萬人於現場聚集。

其後李卓人主持集會，包括靜默、播片、朗讀宣言及唱出「民主會戰勝歸來」等歌曲。約晚上9時，朱離開維園。由於當晚大批人士出入維園，導致附近交通受到阻礙。而各被告明知而參與未經批准集結，亦有公開片段拍攝到案發時的情況。

【案件編號：DCCC876、885、890、892/20】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）