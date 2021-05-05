【本報訊】藝人「阿Sa」蔡卓妍一名女粉絲，稱不滿阿Sa不理facebook出現假冒賬戶，多番要求她澄清但不果，遂於去年2月在阿Sa與男友石恆聰的筆架山道愛巢外守候，又在兩人愛巢木板上塗鴉，其後在阿Sa的Instagram賬戶留言謂「唔講真話就上去大屋放火」，更恐嚇石「信唔信我畫花你木板」。裁判官葉啟亮指被告沒有悔意，胡亂砌詞，推卸責任，裁定被告一項刑事毀壞及兩項刑事恐嚇罪成，判入獄三周，緩刑一年。

官斥卸責無悔意

辯方聆訊時指任職保安的被告趙凱怡（31歲）受其智商及亞氏保加症影響，實無犯案意圖。

葉官昨裁決指，精神科醫生指被告智商猶如12歲少女，但從在錄影會面可見，被告與警員對答如流；另據被告庭上表現，被告能分辨是非，知道她所作所為非搗蛋或惡作劇，被告更承認犯案是希望阿Sa對其訴求有所回應，可見被告並非無目的及無意識犯案。

此外，被告在阿Sa的ig賬戶留言，及在自己賬戶標籤石恆聰，但聲稱沒想過會有人看見。葉官指被告使用社交媒體多年，認為被告說法胡亂砌詞，推卸責任，裁定被告三罪罪成。

辯方求情稱被告非為一己私利、只是出於喜歡阿Sa，望阿Sa正視假fb賬戶問題，才用上錯誤方法犯案。她被捕後有輕生念頭，現接受心理輔導，望索閱感化報告，讓她融入社會。葉官認為被告沒有悔意，又引述石恆聰胞妹證供稱每天都見到被告，披露其出門時間及車牌，令石恆聰胞妹需要刪除ig，葉官終決定判被告入獄三周，緩刑一年。

案件編號：KCCC746/20