【本報訊】47名民主派人士因參與初選被控顛覆國家政權罪，僅11人准保釋。民主黨前副主席林卓廷fb小編前日發文，紀念他與妻子拍拖周年，「喺重聚之日，必定會再緊牽你手，地老天荒」。譚凱邦太太則指，家中愛犬左腳膝關節發炎，要定時食藥和休息，「你生生性性等埋你爸爸出來呀。」

林卓廷fb小編發帖文，題為「老婆，拍拖周年日快樂」，並上載林與妻子的舊合照。林於中二時邂逅妻子，花五年追求，至高級程度會考最後一天，「佢邀請女同學同佢共晉午餐，儘管成敗難料，佢都選擇咗喺去餐廳嘅途中拖住女同學嘅手，結果一箭即中鵠，兩手自此不分。」林表示：「感謝你，20多年前畀我牽着你手，從此相依相伴。今日雖然我哋被高牆阻隔，但我喺重聚之日，必定會再緊牽你手，地老天荒。」

袁嘉蔚預祝母親節快樂

譚凱邦太太於其手工皂網店fb專頁發帖指，愛犬河小姐後腳突然行得好差，獸醫為其照X光後，證實左腳膝蓋關節發炎、髖關節退化及尾龍骨有骨刺，為牠注射骨針，處方一星期消炎止痛藥，愛犬亦需困籠兩周休息，下周二覆診及打骨針。「雖然我係窮L，如果錢可以解決到嘅就唔係問題，大姐你真係唔好再嚇我喇好嗎，你生生性性等埋你爸爸出來呀。」

南區區議員袁嘉蔚團隊指本周日為母親節，團隊將聯同另一南區區議員黃銳熺於當日下午，在田灣石排灣道派發DIY心意小品，指嘉蔚雖身陷囹圄，「亦不忘託團隊向各位預祝大家母親節快樂，如果大家有空也記得寫信畀嘉蔚啊。」