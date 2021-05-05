【本報訊】外地港人回港須在指定檢疫酒店接受21日檢疫，其間不可離開房間。有傳媒報道指，檢疫酒店黃竹坑香港奧華酒店．南岸上周六及前日火警鐘曾響起，令檢疫住客大驚，不知應否離開房間逃生，最終證實誤鳴，但有住客質疑政府未有就檢疫酒店逃生訂立指引。食衞局向本報表示，若檢疫酒店發生火警，在逃生的前提下，酒店應繼續按其既有途徑通知酒店住客疏散及撤離。

促政府提供逃生指引

香港01昨報道指，市民陳太的女兒由加拿大回港，到黃竹坑香港奧華酒店．南岸接受21日檢疫。她上周六早上近8時半，聽到火警鐘15分鐘內響兩次，前日凌晨4時多再出現類似情況。陳太引述女兒指，因怕檢疫期間不能離開房間而不敢逃生，曾以短訊聯絡酒店前台詢問，但前台以人工智能回覆，要求住客在房間等候，稱檢查後會再回覆。酒店終在首次火警鐘響起後逾半小時，才向住客發訊息指為誤鳴，前日又發短訊予住客確認跟隨消防處指引，若確實有火警會安全疏散住客。

陳太曾代女兒致電衞生署詢問應否逃生，但對方未能明確回覆，稱要向酒店查詢。她擔心春天潮濕容易令火警鐘誤鳴，「狼來了咁點，第三次會唔會中」，希望政府可在入住檢疫店時提供逃生指引，解釋是否可戴口罩逃生等，不要「畀個波酒店」，要由酒店負責。