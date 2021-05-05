【本報訊】前年11月全港「大三罷」期間，多區出現人群聚集及堵路示威。一名中年廚師被指身攜三支雷射筆到荃灣參與示威，早前受審後被裁定在公眾地方造成阻礙及管有攻擊性武器兩罪罪成。裁判官黃士翔昨判刑指，本案嚴重之處是被告管有三支雷射筆，在案發時群眾聚集的情況下，被告給其他人使用雷射筆的風險不低，判監八個月。

黃官判刑指本案發生於社運高峯期，當時被告甄偉安（50歲，圖）與其他人在馬路上聚集，對該處交通造成不便，不少人因而覺得反感，可造成風險，故不會判罰款。黃官指群眾站在馬路上叫囂，沒有作其他非法行為，但仍須判監，就公眾地方造成阻礙罪判囚一個月。

官：雷射可百米外釀火災

就管有攻擊性武器罪，黃官指被告管有的三支雷射筆可供他人使用，其中一支達第四級，可在100米外對視力造成損害及釀成火災，另外兩支亦達3B級別，判監八個月，刑期和堵路罪同期執行。辯方求情指被告十分顧家，亦是家庭經濟支柱，與家人相處融洽，也獲老闆稱讚是負責任的員工。控罪指被告前年11月12日在荃灣沙嘴道239號外的公眾地方作案。案件審訊時透露，被告當場被制服後血流披面，辯方質疑他曾遭警員用棍毆打。惟黃官指被告逃跑時曾絆倒，且無醫療報告證明傷勢是案發時造成，並全盤接納警員證供，裁定被告罪成。

案件編號：WKCC1102/20