【本報訊】一輛城巴昨日傍晚沿赤柱東頭灣道行駛途中，與一輛電單車相撞，再撞向屬二級歷史建築的赤柱郵政局。郵局外矮石牆、木製屋頂簷篷及郵筒損毀，鐵騎士倒地受傷，與城巴車長同送院，警方正調查意外原因。

被撞損毀的赤柱郵政局，位於香港島赤柱黃麻角道2號，建於1937年即英王佐治六世時期，為香港現存最古老的郵局。香港郵政2007年曾替該郵局進行修復工程，包括拆掉假天花以展示原有的橫樑屋頂、重設原有的人手操作郵票售賣、翻新鑲有英國皇室（GR字樣）徽章的原裝窗花，以及印有英國國王佐治六世標記的鑄鐵郵箱。

評二級歷史建築

2009年12月，赤柱郵政局獲評為二級歷史建築，由於其外貌極具英國殖民時期特色，一直深受居民和遊客歡迎。

昨傍晚6時許，涉事73號線城巴沿着赤柱東頭灣道行駛，至赤柱村路交界時與一輛電單車相撞，鐵騎士應聲倒地，城巴疑失控先掃毀一段行人路鐵欄，鏟上行人路再撞塌一棵大樹後，撼向赤柱郵局。郵局外矮石牆被撞毀，屋頂木製桁樑有明顯裂痕、簷篷倒塌，郵筒更撞至傾側。

有網民車cam片拍到事發情況，清楚可見涉事城巴駛至路口交界雙白線前未有停下，其間與電單車相撞，再衝過對面線，鏟上行人路直撞郵局。消防接報到場將大樹鋸開方便移走，並進郵局內檢查結構。意外中，38歲姓黃鐵騎士頭部及心口痛，清醒被送往東區醫院治理，57歲姓劉城巴男車長亦不適送院。