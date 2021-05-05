疫情以來檢測連番出錯的華大基因，至今只被「局部停賽」暫停參與個別檢測項目，仍未受到政府任何懲處。事實上，華大在大埔工業邨的實驗室，參與政府數以億元計的檢測服務「肥豬肉」超過8個月，仍未獲得任何與COVID-19化驗有關的認證，更是本港6間為政府提供相關檢測服務的機構中，唯一未獲香港「金標準」、認可處轄下香港實驗所認可計劃（HOKLAS）認證的公司。

有資深醫務化驗人士認為，華大職員把工作紙張放入生物安全櫃、重複使用膠兜等，背後很可能是沒受科學訓練的人，重複犯下的嚴重錯誤；管理人員又不斷聘請這些人參與化驗、對不專業的行為「隻眼開隻眼閉」，猶如「冇王管」，正是華大承接政府大額合約，卻不受香港認證機構規管的惡果。最終，害苦了一班因為化驗出錯而無辜送院或檢疫的市民。

記者 于健民

未獲行內「金標準」 5認證僅1份與分子病理學相關

醫務化驗所一般會跟隨當地的同業申請國際級認證，否則難以承接大規模化驗服務。《蘋果》發現，華大基因的香港實驗室，雖然取得3個ISO認證、1個美國食品及藥物管理局（FDA）認證，及1個由美國病理學會（College of American Pathologists，CAP）批出的認證，但只有CAP認證與分子病理學相關，其餘認證與醫務化驗程序無直接關係。至於絕大部份本港醫務化驗所參與、行內稱為「金標準」的HOKLAS認證及ISO 15189，華大基因也沒有取得。

華大基因的兩次污染化驗樣本事故，包括2月一名化驗室助理疑曾故意搖晃盛載深喉唾液樣本的器皿，污染16份樣本；4月尾再被揭在實驗室環境污染26份樣本。政府專家顧問袁國勇視察後曾表示，實驗室職員會將工作紙放入生物安全櫃，而部份膠兜亦會重用，盛載不同批次樣本，即使換手套都會污染其他樣本。

翻查HOKLAS《實驗所認可技術準則（醫務化驗所）》，對每個化驗程序都有指明要求。環境方面，化驗室須充分考慮環境因素對化驗樣本帶來的影響，及有預防措施防止樣本變質或受污染，如避免溫度或濕度過高、減少陽光照射機會等。準則亦特別提到，實驗室須有足夠、獨立的地方進行文書工作。

員工方面，HOKLAS要求實驗室要確保所有合約員工有能力執行職務、能力符合標準；每位化驗人員亦要證明能勝任化驗工作，及具備持續專科工作經驗。至於技術經理及質量經理等管理人員，則有責任監察化驗所的實務。

業界人士批：啲錯誤低級到唔會寫入guideline

不願具名的資深醫務化驗師指出，樣本被污染是非常嚴重的實驗室事故，兩次肇事成因明顯不符HOKLAS要求，「（員工）點解可以連無菌處理呢啲基本都唔識，放埋張紙入cabinet，周圍嘅人又唔阻止，主管又唔處分……呢啲錯誤其實低級到認證機構都唔會寫入guideline，人哋都唔expect你犯呢啲錯；如果你孭住個認證，等同丟緊人哋架，但究竟呢間lab仲有幾多人犯呢啲低級錯誤？」

除了有機會感染員工，亦可能因為檢測結果出錯，導致病者延遲就醫甚至遺漏診斷；如上月26份樣本「假陽性」事故，就連累最少數十人無辜被送檢疫和入院。

該化驗師續指，這些事故一般會引起認證機構關注，實驗室或需接受外部覆檢；但CAP只會每2年派員由美國來港進行一次覆檢，若化驗室沒主動通報，「山高皇帝遠」，較難即時跟進。而華大基因在香港扎根之初，很少承接病毒化驗服務；直至去年政府「欽點」負責全民檢測及社區檢測兩份以億元計的「肥豬肉」，人手需求以倍數急增，自然不想尋求包括HOKLAS等更多認證，方便「走盞」。

結果，灰色地帶走得太多，太多沒有科學根基的前線職員，負責化驗COVID-19程序，作為僱主的華大基因又「隻眼開隻眼閉」，所以發生2次事故後，仍不需接受任何專業機構調查。

註冊醫務化驗師、醫管局員工陣線理事梁啟維亦表示，認證機構的SOP（Standard Operation Procedure）不會寫得太具體，「唔會寫明化驗人員需要有咩基本technique（技術），要記住生物安全櫃唔可以放worksheet、記住唔可以請呢啲人」，同意華大的過錯，實不應該在一間為政府提供服務的化驗室發生。

CAP每2年稽查 華大不通報「山高皇帝遠」

事實上，HOKLAS亦要求實驗室發現「不符合項」或問題時，不但要「矯正」已有問題，更要「糾正」問題成因。《準則》指：「只作出矯正而不採取恰當的糾正措施是徒勞無功的，因為只要不符要求情況的成因仍然存在，不符要求情況定必再發生」，例如實驗室操作員未能勝任工作，表面的根本成因可能是培訓不足，但真正的根本成因，卻是提供培訓的導師未能勝任工作。所以只解決眼前問題，導致同樣事故之後再發生，則被視為糾正措施無效，同樣違反HOKLAS準則。

據悉，華大也沒把兩宗事故，通報給唯一認證其醫務化驗程序的美國CAP。華大基因覆稱，會在「有需要時」向CAP匯報，並指2015年取得CAP認證，其實驗室設計及運作、處理事故等都符合認證要求，並定時接受外部覆檢。《蘋果》上周電郵CAP查詢，截稿前未獲回覆。

華大有多大機會被撤銷美國CAP認證？香港醫務化驗所總會主席李偉振認為，國際上撤銷認證的案例甚少，暫時亦未見華大化驗室污染事故經常發生，亦未算關鍵失誤，相信CAP會留待每2年一次的恆常稽查再作判斷，「化驗數目越多，做錯嘅機會始終越高……而家睇華大有continuous improvement同誠信管理，至少唔係亂嚟」。

事實上，在認證計劃以外，華大基因及華昇診斷中心曾在去年6月及7月，通過衞生防護中心的COVID-19檢測外部質量評估項目；但《蘋果》過往多次向衞生署查詢會否就華大的化驗室事故以至檢測出錯處分，甚至只是覆檢其提交的陰性樣本結果，署方均沒正面回應。

民主黨醫療政策副發言人袁海文認為，因應華大事故頻生，政府應要求獲得HOKLAS或相關認證的化驗所，才可承接政府的檢測服務，釋公眾擔憂。他又指，華大在內地及歐洲都有分公司，是相當具規模的機構，卻「連認證都做唔足」，「其他小型嘅化驗所能力係點，會唔會更令人擔心﹖」他又批評，政府應以停止華大參與檢測服務，或其他方式懲處華大，若執意「放生」，公眾對檢測服務的信心更差。

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