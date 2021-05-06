去年中學文憑試（DSE）歷史科試題引起軒然大波，事後考試及評核局歷史科經理亦換人。今屆文憑試歷史科今日開考，卷一資料題引書指中國電影公司與港設廠拍戲，着學生從此推論1930年代香港和內地的關係。另一題則列天津公私合營公廠與深圳證卷交易所的開業典禮圖片，要學生指出和解釋「中國社會主義現代化」的主要特色。

卷一資料題的第1題與20世紀上半葉的香港有關，資料分別是1910年代香港永安百貨的海報，以及兩段取材自歷史書的引文，內容提及20世紀初開始華商在香港成立銀行，以及1920年代末開始中國電影公司在香港設廠拍攝電影，其後日本侵華時「香港電影人也發揮了共赴國難的團結精神」，拍攝《孤島天堂》等「對抗漢奸的壯烈故事」。

題目要求考生指出20世紀初香港經濟的特色、從兩段引文推論1930年代香港和內地的關係，以及解釋資料對於反映1900至1941年間香港經濟的發展有多大用處。

第2題與20世紀下半葉的中國有關，資料列出列天津公私合營公廠與深圳證卷交易所的開業典禮圖片，以及原深圳市副市長李傳芳在訪問中談「深圳速度」的稿件，內容指這是「改革開放初期深圳創出的非凡業績」，亦與建竣設國貿大廈一事聯繫。

題目要求學生就兩幅照片，指出當時「中國社會主義現代化」的主要特色、從專訪稿推論1980年代深圳經濟發展的特徵，以及解釋1978年以後中國的經濟現代化是由甚麼因素推動。

另外兩題則分別與第一次世界大戰及其和平協議，以及冷戰期間的美蘇關係有關。

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