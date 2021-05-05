旅居美國逾廿年的易富賢，2007年在香港出版其嚴厲批判中國計劃生育政策的專著《大國空巢》。該書經修訂重寫後於2013年由直轄於國務院發展研究中心的出版社出版，但在2016年後疑因計生部門施壓又被禁止再版。他直言以原國家計生委為首的「利益集團」害怕他的書在內地出版，「因為他們過去竄改數據是犯罪，應該要被追責。」

聯合國高估數據錯算結果

有「計生政策總設計師」之稱的科學家宋健，在80年代初提出根據環境資源提出中國「適度人口在7億人左右」的觀點。易富賢直指有關論點都是建立在錯誤數據上，因為隨着社會發展，對人口的承載能力可不斷提高。「現在中國面臨的不是糧食不夠，而是糧食過多導致的肥胖；中國現在的耕地不是不夠，而是有兩億多畝的耕地沒人種。」

此外，易富賢認為聯合國也參與了為中國人口數據「灌水」的過程，因為中國在80年代初建立的計劃生育體系，就用了當年聯合國撥出的5,000萬美元啟動資金。「聯合國以中國官方數字為基礎，再作出自己的推算；然後中國官方又參考聯合國的估算來推測中國的生育率。」聯合國經濟和社會事務部把2019年中國人口估算為14.3億，較同年中國官方估算還要高出近3,000萬人。資料顯示，面對當年外界質疑官方高估中國生育率，國家計生委主任張維慶曾在2006年公開承認：「我們確定總和生育率的數據，是中國人口學家參照聯合國及有關人口專家提供的數據，綜合比較得出的結果。」