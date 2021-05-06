在建制派主導的議會下，身兼行政會議成員的民建聯張國鈞提出「把握契機，改善施政」無約束力議案，另一身兼行會成員的新民黨主席葉劉淑儀，則指香港沒有三權分立，甚至指公務員政治中立是末代港督用來制衡特區政府和中央政府的理念，建制派謝偉俊又表示，有司局長私下指政府有一言堂文化。政務司司長張建宗則表示當局會「做好實事，好事做實」，並推說有區議員挑戰區議會職能，盼盡快通過修例安排區議員宣誓。

張國鈞建議港府改善問責制下各司局分工及職能，指有官員「數夠票」後懶理議員意見，亦有官員為免受責難寧願少做少錯，認為「完善」選制後政府強勢行政主導，不等於可以漠視立法機關，施政離地。

葉劉批官員被西方意識形態「俘虜」

葉劉淑儀則歸咎港府沒有掌握好《基本法》條文，化解香港社會與內地意識形態矛盾，她表明香港沒有「三權分立」外，更反問「咩叫做政治中立呢？」，「其實最後嘅末代港督就極力推廣呢啲三權分立、公務員（政治）中立呢啲理念嚟制衡特區政府，甚至中央政府」，認為多位官員被西方意識形態「俘虜」，指政府需先理順「高官行業」與公務員理念上的分別，否則一國兩制不能成功。

而謝偉俊則表示，很多司局長私下向他反映「平日不敢或不想表達意見」，認為政府有一言堂文化，導致政策有盲點或不夠貼地。經民聯梁美芬則點名批評食物及衞生局局長陳肇始和發展局副局長廖振新的表現。

何君堯促港台與政府新聞處合併

而建制派何君堯則認為香港電台應與政府新聞處合併，「慳好多錢，又可以省卻幾個冗員處長，坐喺度不務正業。」並指反修例事件後，民政事務專員「鴉雀無聲」，質疑當局為何不善用民政專員，因為「每個DO（民政專員）就係一個小特區嘅特首。」工聯會郭偉強就認為假資訊及造謠令政府施政困難，故要求當局立法規管假資訊。

張建宗回應時稱，香港面對前所未有的挑戰，出現大量鼓吹「港獨」等，阻撓政府施政及衝擊國家主權，中央為香港「解困」，而國安法通過後「香港終於回復到平靜」，政府會繼續與議會作理性及良性溝通，提升管治效能，達至「做好實事，好事做實」。

最後議案在不記名下通過，而工聯會陸頌雄提出，加入要求當局促進社會公平分配資源、縮窄貧富差距、建議政府人才庫、加強培訓公務員國情知識等的修正案，則在分組表決，以21票贊成、4票反對、12票棄權，未獲功能組別議員過半數贊成而被否決。

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