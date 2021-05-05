【本報訊】天水圍發生童黨欺凌事件。一名14歲女童被兩名年齡相若女童瘋狂掌摑30巴兼飛腳踢，其間有同黨全程目擊兼拍片。長逾六分鐘片段事後在社交平台曝光，有區內中學教師主動向警方提供資料，警方昨以涉嫌襲擊致造成實際身體傷害，拘捕一名13歲女童，另一名14歲女童則在家長陪同下到警署自首，涉同罪名被捕。

據了解，事件發生於3月17日，現場是天水圍天瑞邨附近。知情人士透露，受襲女童14歲，綽號「豆腐姐」，於區內就讀中三，施襲者分別是穿灰外套的「藍精靈」及黑衣短褲的「黑妹」，二人與豆腐姐是同學。

疑「爭仔」積怨

片段開始，黑妹連摑豆腐姐四巴掌，藍精靈則從後腳踢，二人不斷出言辱罵，「唔好咁嘅眼神望住我得唔得啊！唔好咁怨恨啊。」過程中藍精靈一度停手，未幾再出腳踢跌對方，又指令她跪下。短短六分鐘，豆腐姐猶如人肉沙包，被掌摑面部及後腦最少30次，背、腹及腳被踢逾10次，但未有出手還擊。其間施襲女童自稱「散井」胞妹，是次是替散井教訓她。

知情人士指出，散井有黑幫和勝和背景，活躍於元朗，藍精靈是其親妹，有人自恃有背景人士撐腰，不時「蝦蝦霸霸」，又指藍精靈及黑妹在元朗無牌酒吧任陪酒。知情人士形容受害女童屬乖乖女，曾與藍精靈一夥，但近期想疏遠二人，加上因「爭仔」問題積怨。藍精靈更與早前糾黨虐打少女的「牛丸」相熟。

事發當日受害女童被人以逛街為名，誘至該僻靜位置，由於連同拍攝及沒入鏡多達五人在場，她根本避無可避，事後受驚向同學哭訴。天水圍一名中學教師在欺凌片段流傳後，主動向警方提供資料，聲稱三名女童均是他任教的中學生。

警方昨在元朗區拘捕一名13歲中二女學生，另有一名14歲中三女學生在家長陪同下到元朗警署自首，二人涉襲擊致造成實際身體傷害被捕，警誡下承認是片中施襲者。警方初步調查後，相信事件與黑社會無關。

對於女童在無牌酒吧工作，據現行規定，娛樂場所不可供應酒類飲品予18歲以下人士，職員年齡亦有限制，如聘用未成年人士，需向酒牌局申請特別批准，不過無牌酒吧則作別論。