變異病毒株4月17日開始入侵本港社區，衞生署花了接近3周時間，昨晚才能揪出第一條懷疑社區傳播鏈，確認3名菲傭曾在深水埗參與聚會，同場另有3人曾經出席首位染疫的印裔工程師及其女友於柴灣的另一聚會。連同2名被其中一位菲傭傳染的人士，這條傳播鏈牽涉7名患者。民主黨醫療政策副發言人袁海文批評，因為署方追蹤個案不力，政府浪費最少半億元公帑，要求以萬計到過海港城、東薈城等16個地方人士和全港37萬外傭強制檢測，及迫令千多名住客無奈坐21天「疫監」，希望署方勿再藥石亂投，集中精力追查患者接觸史。

事實上，政府就染疫的印裔工程師（第11643號個案）與其女友（第11672號個案），及3名菲傭（第11773號、11793號及11797號個案），要求到訪過最少16個地方的人士，接受3次強制檢測。而政府上月底亦因應第11773號個案而用重典，強制全港37萬外傭於5月9日前做檢測。《蘋果》正向食物及衞生局查詢上述地方的檢測總人次及開支，正待回覆。

強檢商場、外傭隨時耗億元公帑

袁海文表示，上述強檢場所涵蓋海港城、東薈城兩大商場，估計最少1萬人符合檢測資格；而據勞工處資料，已有20.1萬名外傭接受檢測，假設每份檢測劃一社區檢測中心收費240元，政府已耗費最少5,040萬元公帑，「全香港有差唔多40萬外傭，計埋隨時成億（元公帑）」。此外，這些患者居住的地方，亦有約千名住客須接受21天強制隔離，他們的生計隨時受影響。

他認為，正因為衞生署的個案追蹤辦公室力有不逮，政府只能不斷擴大強制檢測規模及範圍，甚至要全港外傭不理傳播風險高低，也要檢測為先，浪費公帑和檢測資源，「舊年做全民檢測，袁國勇教授都講過，咁大規模檢測倒不如先做好病毒追蹤」。

促找出追蹤辦公室為何力有不逮

他稱，雖然強檢非完全無效，但檢測結果顯示「係純屬藥石亂投，幫唔到追蹤傳播鏈」。反而署方應找出個案追蹤辦公室力有不逮的原因，盡快改善，「成3個星期至搵到咁關鍵資料，係非常唔理想」。

袁海文亦指，不排除有患者瞞報行蹤，反映政府過去只強調行為會違反法例，只會令患者因為懼怕連累他人，拒絕坦白，建議有關部門應思考其他方法，讓病人真誠透露接觸史。

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