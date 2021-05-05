【本報訊】日前獲得金堯如新聞自由獎大獎的港台節目《鏗鏘集》《7.21誰主真相》，其編導蔡玉玲為追查白衣人事件而進行車牌查冊，上月底被裁定虛報查冊用途罪成，罰款6,000元，成為牽涉7.21事件被定罪判刑的第一人，亦是首次有記者因查冊而遭定罪。

蔡玉玲昨在fb表示已委託律師就定罪提出上訴，並透露曾想過放下案件，惟思考後認為：「此刻若放棄追求公義，必定令我悔恨終身、夜不能寐。」她強調已為案件上訴至終審法院做好心理準備，亦期許自己身為傳媒人會「活在真實中」。

蔡玉玲在fb發文談及上訴決定，透露曾掙扎是否要自私一點，放下案件也放過自己，「你鍾意點就點」，但她在悲傷過後反覆思量，「我知道此刻若放棄追求公義，必定令我悔恨終身、夜不能寐。」

她又表示本港政治氣候劇變、言論空間急速緊縮，越來越多聲音被消失，「香港人仿似開始習慣不敢言、不能言。所謂『假新聞』立法來勢洶洶，在世界新聞自由日，業界對新聞自由評分跌至新低，香港電台開始清洗歷史紀錄，移除正直稱職的記者。」

蔡強調上訴之路不是草率決定，案件不論輸贏，最終或會在終審庭處理，她已有一定心理準備。「身為傳媒人，我一直以報道事實、說真話為志業，在我城崩壞之時，我期許自己『活在真實中』，真誠、善良、正直地活着。」

「新聞自由完全冇被彰顯」

她早前接受本報專訪時談及本案判決說：「最後法庭判罰，我唔夠膽講係咪唔甘心，但呢個判決係令人傷心失望」，認為原審裁判官徐綺薇以較嚴苛和狹窄角度詮釋案件，罰款比例不輕，「意味你作為記者為公眾利益、尋求真相去做呢啲事，但少少酌情都冇grant（給予）到，新聞自由或公眾利益完全冇被彰顯。未必係自己輸，而係成個業界輸咗。」

她憶述被捕當晚和律師商討後，已深知若然認罪，意味着行家以後不能查車牌，「認罪呢樣嘢從來冇出現過我選項入面，我何錯之有？一路都唔覺得自己有做錯嘢有違法，點解要認罪保平安？」

辯方審訊時指，法例規定運輸署長收取查冊費後，不論申請目的都必須提供車輛登記資料，而且蔡是調查懷疑運送襲擊者與武器的車輛，用途涉及交通運輸。惟國安法官之一、主任裁判官徐綺薇採納控方說法，裁決指署方有權審視查冊用途是否關乎交通運輸，並要查冊者自身與目標車輛有關，以防濫用私隱。徐官又指，蔡不是進行涉及本案車輛的運輸事宜，亦不是與該車發生意外需要提告，而是為採訪報道查冊，明顯無關交通運輸，認為無論蔡是否出於良好動機，都是明知而作出虛假陳述。