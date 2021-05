春夏交替的月份,空氣總帶着血腥味,1989年暴政屠城輾碎浩瀚民主夢,萬勸不改的暴政去年磨了最惡的刀,瘋狂宰割我城,將最有理想的世代推進監獄、逼得遠走天涯。今年再要面對甚麼?

牆內牆外的人共同承受這種受難,陷入困局的我們,明白難以即時改變殘酷的世界,但至少我們堅拒被世界改變,不管夢想多遙遠,未來在哪邊,香港人仍在本身崗位盡做。正如蔡玉玲所言,在我城崩壞之時,我們帶着尊嚴,期許自己真誠、善良、正直地活着。

處處受困不自捆

苦難中自找亮點

巨輪下的朋友:

潘耀明在讀《巨人三傳》後,道出三巨人貝多芬、米高安哲奴、托爾斯泰他們的無邊苦難,就是時代的悲劇、人生磨折的痛徹、內心的孤獨與無助。這些苦難都是我們現時身在的處境。已故作家史鐵生,曾任中國殘疾人作家協會副主席,二十歲雙腿癱瘓,三十歲得了腎病,命途多舛,但他不氣餒,自我拯救。 「為了讓那個躲在園子深處坐輪椅的人,有朝一日在別人眼裏也稍微有點光彩,在眾人眼裏也能有個位置。」他找到自己的亮點,以筆,釋放自己的靈魂,得到心闊天高的自由!希望大家檢查自己的亮點,如羅冠聰所指:「朱凱廸的儍勁、何桂藍的專注、袁嘉蔚的堅忍、岑敖暉的義憤、黃之鋒的衝勁、梁凱晴的仗義、張崑陽的深思,這些特質,他們的亮點象徵着人間不同美好,也代表着年輕蓬勃一代對世界的想像和投入。」堅守據點,多所發揮,以自己的強項為鋼鑽,鑿開巨輪,得以見新天地。借楊泳茹之意念!祝大家以更好的面貌再見!

情緒馴狼 掃走恐懼

我今日讀到這句話:Fear makes the wolf bigger than he is. 被負面情緒纏繞的時候,實在像被狼群包圍,逃不出,躲不掉。但這種狼群跟森林裏的狼群不一樣,我不甘心讓這種狼群吞沒,我要訓練這種情緒狼群,我先沉一沉住氣,扶一扶穩向下跌的心情,再掃走恐懼,那群狼便消失了。各位加油 !

阿尹

虎狼在後 煮豆燃萁

讀者電郵請發送到letterstoprison@appledaily.com,或來函將軍澳工業邨駿盈街8號《蘋果日報》編輯部

送暖高牆逢周一至五刊出