華大基因一名員工於其他營辦商營運的採樣站檢測，他一度初步確診，惟其入院後4次檢測都均屬呈陰性。
早前涉及檢測結果假陽性事件的華大基因，轄下社區檢測中心的一名29歲男主管，前日（4日）於一個流動採樣站檢測後，結果一度呈陽性，入院後4次檢測卻均呈陰性。華大指該名男主管已接種兩劑BioNTech疫苗，涉事流動採樣站亦並非由華大營運，促衞生署提早讓相關密切接觸者完成隔離。衞生署未明確回應是否涉及假陽性，僅稱一名在華大基因工作的人士初步確診。
已完成接種2劑BioNTech逾2周
華大基因表示，一名任職轄下社區檢測中心的29歲男主管，前日於元朗安興街遊樂場、由另一營辦商營運的流動採樣站接受核酸測試，翌日獲通知結果為陽性，衞生署隨即安排入院隔離。但醫管局昨日及今日先後為他進行共4次檢測，結果均呈陰性。
華大基因稱該名男職員於檢測中心負責管理工作，並無參與採樣，且上月20日已完成接種兩劑BioNTech疫苗。衞生署安排10名與他有密切接觸的同事須接受隔離，今晚再通知於4月23日至5月6日曾在華大大埔化驗所逗留2小時的人士，須接受強制檢測。
華大促員工往其他檢測中心再驗
該化驗所大樓已完成深層清潔，約170名員工檢測後結果呈陰性，但因應署方強檢通知，華大再要求相關須接受強檢的員工，到非華大營運的檢測中心進行測試，「以取得中立的測試結果」。
華大稱有指示員工定期接受核酸測試，但不限制他們於何處檢測，員工可按其實際需要決定。就今次事件，華大促請衞生署，考慮在該名懷疑染疫的員工檢測結果確認為陰性後，讓相關密切接觸者提早完成隔離。
衞生署回覆《蘋果》查詢時，未有明確回應事件是否涉及假陽性，僅稱今日其中一宗初步確診個案，包括一名在華大基因工作的人士，衞生防護中心正繼續有關流行病學調查。
-----------------------------
-----------------------------
蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：