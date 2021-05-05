前天是五四運動102周年，香港電台的「五四升旗禮」背景赫然發現「文革發動」四隻大字，1966年文革是全國動亂開始，今日竟然拿來作為紀念五四的佈景裝置，新任廣播處長果然是位天才。另一位天才是教育局長楊潤雄，在社交媒體指「五四運動」出現是民眾抗議中國主權受嚴重損害，最終成功令中國代表團拒簽《巴黎和約》，「挽回民族尊嚴」；又指今年是港區國安法生效後首個「五四青年節」，學生要從歷史中明白「香港是國家不可分離的部分」，且自覺肩負維護國家安全的使命，愛國愛港。低水平鸚鵡學舌，令人不忍卒睹。

中共早將五四運動閹割成為愛國運動，將五四最重要的思想解放、追求理性與民主的核心價值刪除，變成了愛國青年節。五四青年其實是「勇武」行動派，除了遊行示威外，更衝擊官員宅邸，衝進被視為賣國賊親日派交通總長曹汝霖家大宅，曹躲起來，學生卻找到上門吹水的駐日公使章宗祥，將他痛毆一頓，召來火魔法火燒曹宅，這就是「火燒趙家樓」事件。北洋政府拘捕學生，北大校長蔡元培聯合其他高等院校校長發表聯合聲明，表示北洋政府若要追究學生，校長願意代罪，最後迫使政府釋放被捕學生。沒有北大學生的激烈行動，怎可能星火燎原，學運蔓延全國，促成拒簽和約？

假如五四運動發生在今日香港，學生火燒趙家樓及毆打章宗祥，將被控顛覆國家政權及暴動罪，至少坐十年以上，並且立即羈押監禁不準保釋。至於香港八大校長也會發表聯合聲明，內容變成譴責學生犯法，並且快速割席，取締學生會，並解僱支持學生的大學教員。

中共的崛起，是始於收割五四運動，之後再借九一八後的抗日統一戰線，爭取學生及知識分子支持。本來在五四前已開展的新文化運動，知識分子提出了自由、理性、民主、科學等啟蒙精神，以追求普世價值，建立主權在民的民主政治。後來走向中華民族主義運動，是一場悲劇，自由、民主、人權、法治，百年來仍未曾確立，假借偉大民族復興之名，公然扭曲踐踏五四民主與科學的核心價值，今日政權之壓迫，比北洋時代「十惡不赦」的段祺瑞政府有過之而無不及。

本來，在中國主權下，曾經何時，香港這片土地是最接近五四先賢所提倡的啟蒙社會，在英治下建立了自由、理性、寬容的精神面貌，今天在民族偉大復興的旗幟下，逐步摧毀。香港的紀念五四，實際就是五四精神的喪禮。

劉細良

時事評論員