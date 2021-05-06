中大校方早前與學生會當選內閣朔夜「割席」，內閣成員其後請辭。中大學生會表示，校方今（6日）再將8名身為大學委員會學生代表的前朔夜成員DQ，並未有提供原因。被DQ者之一、學生會臨時行政委員會主席馬活言形容校方此舉如同「剝奪政治權利終身」。

中大網站顯示，設有學生代表的大學委員會及分會共有30個，當中24個由學生會委派學生代表，包括大學保健服務委員會、膳堂管理委員會、書店管理委員會、防止歧視及性騷擾委員會等。據了解，有關委員會的學生代表由學生會負責公開招募及委任，之後將名單交予校方。馬活言表示，今年學生會就約50個有關空缺作公開招募，最終呈交的名單上有23人，而今次被DQ的8人全為前朔夜成員。

被DQ者未獲校方直接通知

馬活言表示，過往呈交名單只是備案形式，校方雖然有不同意該名單的權力，但過往從未試過DQ學生代表。他稱校方未有提供任何原因，亦未有向被DQ者發出有關電郵或通告，僅以電話通知學生會代表會主席。

他認為學校之所以沒有交代理據，是因為DQ的原因已「係人都知」。他指衆人作為朔夜成員的身份已成過去，現在只是普通的中大學生，希望參與委員會以表達對校政的意見，形容校方此舉如同「剝奪（前朔夜成員）政治權利終身」。中大學生會在Facebook發文表示，對此等針對個人身份的打壓表示深感遺憾，重申校方不應扼殺任何學生進入委員會監察校政的自由。

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