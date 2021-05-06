⺠陣前年12月發起「國際人權日遊行」，警員當日在灣仔截停一名水力發電工程實習生，搜出螺絲批、刀及鐵指環。涉案實習生早前被裁定管有非法用途工具、攻擊性武器以及違禁武器三項罪名成立。裁判官劉綺雲今判刑指，基於案件性質嚴重，判刑須具阻嚇力，以監禁10個月作量刑起點；有見被告承擔犯事責任，表現出悔意，酌情扣減一個月，監禁9個月。被告的自閉兄長與不良於行母親散庭後在囚車出入口等候多時，直至目送囚車離開法庭。

今午開庭前，庭外已排滿旁聽的人龍，入庭後坐滿兩行旁聽席，法庭需另設法庭延伸部份作視像直播。散庭後，旁聽席上的公眾揮手齊聲高喊加油，被告陳柏賢（28歲）亦揮手回應。

父已過世 兄患自閉症

辯方今作進一步求情，除了早前呈堂的15封求情信外，同時遞上被告自撰的求情信。被告自言對事件深感後悔，並希望法庭念及三項控罪出於同一事件，判以同期執行。

劉官退庭後再開庭，重述被告背景，指他現年28歲，與兄母同住，父親早年因癌病過身，胞兄則患有自閉症，溝通能力弱，2019年曾兩次擅自離開庇護工場，因此需母親辭工在家看管。由於母親長期夜更工作帶來的職業病，亦需休養，被告成為家庭唯一經濟支柱，大部份收入都用作家庭開支。

被告自中學畢業後曾報讀不同課程，18歲開始踏入社會工作，其後成為水力發電工程實習生。還柙期間，他因財政收入受影響，未能維持家庭，深感歉意。

官早前裁決指武器擊中頭部可致命

被告的母親、女友、公司均給予他正面評價，僱主亦表示將繼續聘用。他們的求情信中對被告的為人處事均給予讚賞及肯定，並指被告關顧家人，積極面對逆境，樂於助人，工作熱誠。被告在自撰的信件中表達對母親及兄長的擔心、掛念、心痛與愧疚。

劉官續指，被告觸犯的首兩項控罪最高刑罰為罰款5,000元及監禁兩年，第三項控罪最高可判罰款10,000元及監禁三年，明顯第三項控罪更為嚴重。涉及第二項及第三項控罪的刀與鐵指環具殺傷力，危及公眾安全，但螺絲批同樣可用作傷人及損壞財產。

基於案情嚴重，判刑須有阻嚇作用，因此以10個月監禁為量刑起點。被告初犯，不會加重刑罰，且三項控罪出於同一事件，因此以10個月為總刑期。由於被告承擔犯事責任，表現悔意，酌情扣減一個月，監禁9個月。

裁判官劉綺雲早前裁決指，被告身處公眾遊行時管有刀、螺絲批及鐵指環，唯一合理推斷是用作傷人及損壞財物，並指刀及螺絲批放在腰包，既易於隱藏，亦方便拿出，有關武器擊中頭部更可致命。

【案件編號：ESCC2710/19】

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