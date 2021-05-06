去年警方禁止維園六四燭光集會，惟支聯會及大批市民堅持到維園紀念，事後24名泛民人士被拘控，其中黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚及梁凱晴四人早前承認參與未經批准集結罪，今遭判囚。區域法院法官陳廣池今判刑時強調，本案重點在於集會屬未經批准，惟被告與其他參與者展示他們可比其他人擁有更多自由，而且四人中三人是區議員，黃則是著名政治人物，身份特別。陳官指他們公然犯法，加上本案在特別的日子發生，嚴重性更甚，且認為四人沒真誠悔意，拒絕考慮判處社會服務令。

陳官在判刑時形容，本案證據確鑿，四人認罪可獲刑期扣減，是明智的決定。陳官強調，《基本法》雖賦予市民遊行及集會自由，但這些自由並非絕對，不論任何立場或目的，都會受到一定限制。

官指不能忽視2019年延續至今的社會動盪

陳官指，本案案情簡單，警方於去年6月1日就六四集會發出反對通知書後，支聯會沒有提出上訴。本案四人明知而參與該未經批准集結。從片段可見，當晚群眾在維園足球場席地而坐，大部份人身穿黑衣，有些更有特別設計。其中黃之鋒曾接受傳媒訪問及拍照，四人又將現場照片上載至社交網站。

代表四人的夏偉志資深大律師求情時曾提到當時各人均戴上口罩，並遵守社交距離。惟陳官強調，本案的重點是當晚的集會屬未經批准，被告與其他參與者展示他們可比其他人擁有更多自由。當時聚集人數眾多，可對交通造成阻塞或對公眾構成不便。

夏偉志在求情中又指，六四集會已舉辦多年，當晚沒有發生暴力事件或財物損毀，四人當晚亦沒有意圖或鼓勵他人參與，角色被動。但陳官反駁指，去年是政府首度以公眾健康為由反對六四集會，而事發時岑、袁及梁三人均是區議員，黃則是著名政治人物，身份特別；他們站在一起及合照，並用社交媒體宣傳他們在集會中出現。

陳官認為，各被告有預謀犯案，即使當時警方以揚聲器作出警告，但他們仍繼續參加集會，公然犯法。而且，法庭不能忽視2019年延續至今的社會動盪中，不法份子往往伺機煽惑他人作出暴力或破壞行為。加上本案在特別的日子發生，嚴重性更甚。

指黃之鋒是積犯 判刑分期執行

陳官續指，四人唯一的求情理由是認罪；惟他們有自己的政治信念，法庭不接納他們有真誠悔意，拒絕考慮判處社會服務令。而法庭在判刑時，除了要考慮各人的罪責，亦須阻嚇後來者繼續犯案。

陳官考慮到黃有6次案底，並且在法庭擔保期間犯案，故以15個月監禁為量刑起點，因他認罪而下調刑期至10個月。黃現正就另一宗案件服刑，陳官考慮到他是積犯，下令將兩案刑期分期執行。

就岑敖暉的判刑，由於他曾因藐視法庭被判緩刑，故以9個月監禁為量刑起點，認罪下調至6個月。而沒有案底的梁及袁則各以6個月監禁為量刑起點，因認罪而下調至4個月。

【案件編號：DCCC876、885、890、892/20】

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