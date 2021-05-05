「都有呢一日喇香港，竟然因為新聞工作而被捕。」從寓所被押上警車，看着沿路熟悉的風景，卻想起那些年在內地採訪維權人士後被公安逮捕的經過，還「職業病發」，被捕時像個旁觀者般想要記錄那刻。當尋根究底成為一種錯，在庭上清楚讀出「我不認罪」的她，決定上訴只因信念從不動搖，「認罪從來無出現過喺我嘅選項入面，我何錯之有？」語調溫柔卻字字鏗鏘，是《鏗鏘集：7.21誰主真相》的編導蔡玉玲。

記者 李詠希

法庭4月底就蔡玉玲的案件下了判決，裁定她2項虛報查冊用途罪成，共罰款6,000元，成為香港首名因查冊做新聞報道而被裁定罪成的記者。蔡玉玲接受《蘋果》專訪，她說判決前仍覺得案件勝算只有一半，「已經好唔理想」，即使入獄的機會較細，「都係好老土地整咗張清單，萬一我突然要入去坐，有咩事係要出面人幫我處理。我仲講笑話如果唔使坐，呢張嘢就得啖笑，即刻撕爛佢。」

7.21翌日即尋CCTV製「元朗黑夜」 一周年前夕覓白衣人求「誰主真相」

嘗試為7.21事件解謎，卻成了事件中定罪第一人。蔡玉玲說，《鏗鏘集》團隊有過林子健事件的經驗，知道閉路電視無比重要，7.21事發翌日早上，已有同事直驅元朗，挨家挨戶收集閉路電視片段；她則在公司負責統籌分工，「要而家搵、即日搵，問到就問，問到越多越好，因為返轉頭未必有，如果警察落到場搵有CCTV嘅商戶，佢哋可能唔提供（畀記者）」；同一時間，還有數名同事去醫院尋找傷者和校正取得片段的時間。一周後，「721元朗黑夜」出爐。

「隨住7.21一周年臨近，觀察到事件中要拉嘅人好似未拉，要尋求嘅公道未尋求到，仲聽到啲傷者講，好似調查進度好緩慢。」拍板做跟進專題，第一集的原班人馬早在7.21一周年前的半年合體，重睇所有CCTV和能找到的網上片段，「第一年因為時間緊絀，我哋係2倍速或4倍速睇；一周年就決定real time睇，又真係發覺當年真係睇漏咗啲嘢係可能值得跟。」

她說，去年5月監警會報告出爐後，社會出現另一種論述，指7.21事件是「白衣人和黑衣人的衝突」，遂決定嘗試接觸白衣人，尋找缺失的拼圖，「成日話我哋只係採訪黑衣人嘅故事，咁白衣人點解嗰日出現喺現場？喺現場做過啲乜？佢哋背後有無人安排？係本住呢個心態去做。」《誰主真相》的7.21拼圖還未算砌好，卻已把她推上犯人欄。

被捕當刻想起內地採訪時曾遭逮捕

「當日我work from home緊，做緊《鏗鏘集》嘅資料搜集。去到下午近1時，突然有人按門鐘……」去年11月3日，蔡玉玲遭警方登門拘捕，「5個警察企咗喺出面，話就住一單案件要逮捕我同埋要搜屋。我問佢咩事，佢話要入咗屋先講，嗰時我唔知咩事，無諗得好仔細。我要求換件衫，換緊衫嘅時候佢哋又已好心急咁撳門鐘，可能驚我喺入面唔知做啲乜咁樣。」

「一開門，佢哋就正式警誡，宣讀點解要拘捕我。嗰時我先知，係同7.21有關，話查冊問題。」她既愕然又訝異，「由始至終無出現過喺我嘅想像入面，會因呢個報道而被捕。」冷靜的她很快進入「處理事件mode」，思考如何保障個人權利和找律師，「『驚』呢樣嘢真係無出現過，覺得自己無做錯過啲乜。佢話你違反條條例，但係咪真係違反條條例呢？」

直至被押上警車送往大埔警署，她忽然想起自己幾年前在內地採訪時遭公安逮捕，被帶上公安車送去派出所，「好似兩個時空重叠咗。自己仲好似旁觀者咁去睇呢兩件事發生，覺得『啊，都有呢一日喇香港，竟然因為新聞工作而被捕』。」原本顯得淡然的她苦笑一下。

法庭最終判罰「係成個業界輸咗」

由拘捕至判決不足半年，「呢幾個月又唔係捱。一路好堅持要正常生活。就算政權去拘捕你，對你做啲未必認同或唔公義嘅事，如果你嘅身心被佢影響到，我覺得就係輸咗第一仗」，她說最不開心是令家人擔憂，要倒過來安慰媽媽，「自己可以好義無反顧咁實踐自己嘅理想，但屋企人係無辜被牽連」。

「最後法庭判罰，我唔夠膽講係咪唔甘心，但呢個判決係令人傷心失望。」她認為裁判官以較嚴苛和狹窄的角度詮釋案件，罰款比例並不算輕，「意味你作為記者，為公眾利益、尋求真相去做呢啲事，但少少酌情都無grant（給予）到，新聞自由或公眾利益完全無被彰顯到。未必係自己輸，而係成個業界輸咗。」

她憶述，被捕當晚和律師商討，已深知「認罪守行為」不會是她的選項，若然認罪也會意味其他記者以後不能查車牌，「認罪呢樣嘢從來無出現過喺我嘅選項入面，我何錯之有？一路都唔覺得自己有做錯嘢有違法，點解要認罪保平安？」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）