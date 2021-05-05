本地第四波疫情或接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

變種COVID-19來勢洶洶，本港5月5日新增6宗確診，3宗本地感染，包括鰂魚涌康怡花園N2座和薄扶林豪峰的2名菲傭。2人為朋友，均感染N501Y和E484K變異病毒株，但康怡菲傭上月中曾打首劑BioNTech復必泰疫苗，為首宗針後本地感染變種。2人住處5日凌晨全棟圍封，早上強檢，其後更突然要撤離檢疫21日。初步確診則約5宗。

衞生署5月5日晚上再披露，2名新確診和1名早前確診變種的菲傭，與早前確診變種的杜拜來港住佐敦的印裔男及其菲裔女友，有流行病學關連。原來印裔男與女友4月13日曾在柴灣興華（二）邨豐興樓，出席女友的親友聚會；該聚會其中3名參加者4月18日再到深水埗福榮街37號，與3名菲傭聚會，懷疑經此途徑播毒。

由於衞生署找到5人有流行病學關連，原定感染「源頭不明」的康怡花園和東涌映灣園菲傭，改為「與其他個案相關」。政府除隔離檢疫該2場聚會的其他參加者，亦強制檢測該2場聚會所在的大廈，以及2名曾參與聚會人士的工作場所，分別為中環置地廣場麵包店Urban Bakery Works和置地太子超市Oliver’s the Delicatessen。

5.5強制檢測公告

政府刊憲多16個場所強檢，除變種個案曾到訪的1棟深水埗住宅，及其密切接觸者任職的2間中環食店外，還包括僅爆發上呼吸道感染的13間學校。4月15日至5月5日曾身處下列深水埗住宅和中環食店逾2小時者，5月8日或以前要檢測。4月22日至5月5日曾身處下列13間學校逾2小時者，5月8日或以前要檢測，或於10日或以前交回樣本瓶；若已在3至5日檢測，可獲豁免。

變種個案或其密切接觸者曾到訪

●中環置地廣場3樓Urban Bakery Works

●中環置地太子2樓Oliver’s the Delicatessen

●深水埗福榮街37至39號

爆發上呼吸道感染或流感樣疾病

●鰂魚涌學之園幼稚園（君豪峰）

●觀塘聖公會聖巴拿巴堂幼稚園

●大澳佛教張梅桂幼稚園

●沙田浸信會禧年幼稚園

●粉嶺宣教會優質幼兒學校

●粉嶺五常法幼稚園暨國際幼兒中心

●中環基督教女青年會戴翰芬幼兒學校

●元朗基督教宣道會錦綉幼稚園及幼兒學校

●深水埗竹園區神召會南昌康樂幼兒學校

●元朗聖公會聖馬提亞堂幼兒學校

●粉嶺保良局戴蘇小韞幼稚園

●九龍塘耀中國際學校

●屯門保良局志豪小學

5.10恢復安老及殘疾院舍有限度探訪

社署宣佈，安老院及殘疾人士院舍可於5月10日（周一）開始實施有限度探訪安排，訪客（公務探訪者除外）在探訪前應先跟院舍預約，已接種兩劑疫苗，並於探訪前滿14天的訪客（須出示有關接種紀錄），須提供探訪前72小時內的病毒檢測報告並為陰性，或提供探訪前24小時內的陰性檢測結果。

訪客須自行購買政府指定的其中一種抗原快速測試產品及在家預先完成測試，並攜帶能同時顯示陰性測試結果、測試者（即訪客）樣貌、日期及時間的照片，以及已使用的抗原快速測試的產品說明書及包裝盒予院舍職員查閱。

至於沒有接種疫苗，或只接種一劑疫苗、或已接種兩劑疫苗但探訪前未滿14天的訪客，則須提供探訪前72小時內的檢測陰性結果證明。

如沒有接種疫苗、或未完成接種兩劑疫苗，或未持有探訪前72小時內的檢測陰性結果證明者（公務探訪者除外），如因體恤原因須到院舍緊急探訪，必須於完成探訪後兩天內向院舍補交陰性結果檢測證明。

另新措施除限制訪客數目，限制同一時段每名院友的訪客數目至每次最多1人（公務除外）。

政府指定的抗原快速測試產品包括：1. 妥析COVID-19快速抗原檢測試劑盒（相達生物科技）；2. SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal（羅氏診斷（香港）有限公司）；3. Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device（美國雅培）。

受禁飛令影響 僱主可延現任外傭合約3個月

當局4月20日起禁止從印度、巴基斯坦及菲律賓出發的民航客機抵港14天，原定在這段期間抵港的外傭須押後行程。勞工及福利局翌日（21日）在社交網站表示，自去年12月底起，新聘外傭所獲發工作簽證的有效期，已由以往的3個月改為6個月，故絕大部分外傭的簽證在14日後應仍屬有效。當局續指，如外傭未能及時來港而僱主現時已聘有外傭，僱主可按政府早前宣佈的彈性安排，延長現任外傭的合約有效期限最多3個月。

勞福局又指，如僱主直接於「指定檢疫酒店計劃」的酒店預訂了房間讓外傭接受檢疫，而外傭受政府政策影響而未能來港，按照酒店與政府簽訂的合約條款，酒店須向外傭僱主退回相關款項，僱主可與酒店直接商討退款事宜。

免費強檢重開場所職員 院舍工針後免定期檢測

政府表示，已就第14輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測發出「經修訂的強制檢測公告」。規定由安老院、殘疾人士院舍、護養院以及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位僱用並於5月14日至27日期間值勤，須於4月30日至5月13日期間檢測，已經疫苗接種的人士（即在檢測期限的14天前已經合共接種了兩劑疫苗的人士）毋須檢測。

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到合計20間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

政府5月8至9日期間，延長中環愛丁堡廣場、西營盤社區綜合大樓及金鐘添馬公園流動採樣站的開放時間。位於東涌富東邨的流動採樣站的服務日期，亦會延長至9日。而為便利外傭免費檢測，政府分別於7至9日在中環9號及10號碼頭外，以及8至9日在九龍公園小型足球場（近港鐵佐敦站C出口）增設流動採樣站。

所有市民

●中環愛丁堡廣場（至5月16日）

●黃大仙廣場（至5月16日）

●九龍佐治五世紀念公園七人足球場（至5月10日）

●旺角麥花臣遊樂場（至5月10日）

●尖東加連威老道100號（至5月16日）

●尖沙嘴漢口道5至15號漢口中心外（至5月16日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至5月16日）

●元朗安興街安興遊樂場（至5月10日）

●天水圍天瑞體育館（至5月10日）

●屯門建生社區會堂（至5月10日）

●大埔社區中心籃球場（至5月14日）

●東涌北公園七人硬地足球場（至5月14日）

須強制檢測人士（包括外籍家庭傭工）

●西營盤社區綜合大樓（至5月9日）

●堅彌地城遊樂場（至5月9日）

●金鐘夏慤道添馬公園（至5月9日）

●鰂魚涌社區會堂停車場（至5月9日）

●小西灣社區會堂（至5月9日）

●柴灣興華（二）邨樂興樓及和興樓之間的公園（至5月6日）

●觀塘遊樂場（至5月9日）

●楓樹街遊樂場（至5月9日）

●長沙灣麗閣邨麗閣社區會堂（至5月9日）

●旺角上海街557號（朗豪坊對面）（至5月9日）

●愉景新城地下中庭位置（5月5日至6日）

●葵涌運動場（至5月9日）

●沙田大會堂廣場（至5月16日）

●將軍澳香港單車館公園露天劇場（5月8日至9日）

●將軍澳寶琳貿泰路花園（至5月9日）

●西貢賽馬會大會堂停車場（5月5日至9日）

●東涌富東邨富東廣場地下對出空地（至5月9日）

●長洲體育館（至5月3日）

供重開場所之強檢職員及外籍家庭傭工

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至5月10日）

●中環9號及10號碼頭外（5月7至8日）

●九龍公園小型足球場（5月8至9日）

第三輪檢疫酒店名單減至30間

政府公佈第三輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共30間，較第二輪有36間酒店減少6間，提供房間約8,300間，減少1,700間房。合約期由4月21日起至6月19日。第三輪檢疫酒店當中29間亦屬第二輪指定酒店，新加入的有一間；有8間位於中西區，灣仔和九龍城區各有5間。

政府表示，3月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第三輪指定檢疫酒店，共收到70間的申請。經評估後揀選了30間作為第三輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

本港疫情

●確診（截至5月5日17:15）

11,796宗（12日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似個案，少於10宗初步確診

●死亡個案

210宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多11人出院（第7076、11615、11624、11659、11720、11737、11747、11778、11781、11785、11786號個案），共11,462人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

88名確診者仍留醫；3人危殆（第6794、8078、9907號個案）、2人嚴重（第10358、11764號個案），其餘83人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●小巴路綫76（車牌LL3420）／3月31日至4月4日、4月7日至11日、4月14日／第11624號個案

●的士VD5224／4月14日／第11654號個案

●的士LA8242／4月15日／第11654號個案

兩岸疫情 （截至5月5日15:00）

兩岸疫情最新數字：大陸5月4日新增7宗確診個案，全屬境外輸入病例，分別為四川2宗、天津1宗、內蒙古1宗、山東1宗、廣東1宗、廣西1宗，累計確診病例90,721宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,160宗，死亡個案12宗。

外國疫情（截至5月5日18:05）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.53億、死亡人數超過322萬。疫情最嚴重的美國，累計確診突破3,251萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過57.8萬。印度確診人數突破2,000萬，死亡人數超過22萬。巴西確診人數超過1,486萬，死亡人數超過41.1萬。法國確診超過570萬。土耳其、俄羅斯、英國、意大利確診則突破400萬。西班牙、德國、阿根廷確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有哥倫比亞、波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、伊拉克、菲律賓、羅馬尼亞等10國確診宗數均超越100萬大關。

●英國天空新聞報道，英國G7會議印度代表團中有兩人確診。儘管印度不是G7成員，但獲邀出席本周在倫敦舉行的外長會，英國內政大臣彭黛玲（Priti Patel）周二與印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）會面，報道指蘇杰生沒有確診，故彭黛玲不用自我隔離。

●日本針對疫情實施的緊急事態宣言將於11日到期，然而目前疫情仍持續擴大，日本政府正研擬延長實施緊急事態，另考慮將北海道等處納入防止蔓延等重點措施。

●巴西數據顯示，疫苗幫助減少感染和死亡病例。南大河州貝羅塔斯聯邦大學（UFPel）最近完成的一項研究顯示，巴西開始打疫苗後，80歲以上老年人的死亡比例下降一半，死亡率從1月開始接種疫苗時的28%降到4月的13%，8周間至少有13,800名80歲以上的巴西人避免死亡。

●美國總統拜登周二宣佈新目標，7月4日國慶日之前70%成人接種至少1劑疫苗，並為1.6億人完成疫苗接種。官員表示，「如果美國向那個目標邁進，將有更多人得到保護。」

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 32,470,363 (577,492)

印度 19,925,604 (218,959)

巴⻄ 14,791,434 (408,622)

法國 5,717,153 (105,291)

⼟⽿其 4,900,121 (41,191)

俄羅斯 4,776,844 (109,341)

英國 4,437,483 (127,797)

意⼤利 4,050,708 (121,433)

⻄班牙 3,540,430 (78,293)

德國 3,438,186 (83,362)

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