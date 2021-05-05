【本報訊】西九龍豪宅擎天半島一名七旬退休女商人墮入電話騙案，早前她接獲騙徒假扮內地執法人員來電，不虞有詐交出銀行戶口資料，結果被騙去2,000萬元。消息指受害婦人為名模Rosemary的母親彭莉，警方將案件列作以欺騙手段取得財產，正追緝騙徒歸案，暫未有人被捕。

本報記者昨致電Rosemary查詢事件，但未能聯絡上。據悉，案中女受害人彭莉為混血名模Rosemary的母親，居於擎天半島，退休前從事出入口生意。她今年3月在家中收到騙徒電話墮入騙局，騙徒自稱內地執法人員，並指彭婦涉及一宗洗黑錢案件，要她交出銀行戶口資料協助調查。彭婦不虞有詐，其間向騙徒交出七個銀行戶口資料。

生疑檢查戶口始揭發

消息稱，騙徒向彭婦聲稱戶口內的款項會被暫時轉走，以作調查之用，更着她將事件保密，不要向其他人透露，亦不要檢查戶口。直至上月16日，彭婦起疑檢查戶口，赫然發現當中四個銀行戶口被人轉走共約2,000萬元，大驚下報警。油尖警區刑事調查隊接手調查案件，列作以欺騙手段取得財產，暫未有人被捕。

洋名Julie的彭莉，不時成為傳媒追訪對象，來自台灣的她早於1980年結婚，其後兩夫婦來港定居，開設多間公司經營成衣生意。2007年彭婦與法籍丈夫離婚，兩夫婦就分產問題對簿公堂，當時二人資產共值6,500萬元，包括渣甸山花園及擎天半島兩物業，2010年法庭判她及丈夫須以六四比例分身家，彭婦要付逾2,000萬元給前夫，她不服上訴，但遭上訴庭駁回，維持原判。2012年8月底，彭婦以6,500萬元沽出渣甸山睦誠道43號洋房，持貨21年後勁賺5,900萬元。

今次已是近期第二宗巨額電騙案。港島山頂一名九旬富婆3月報案，指去年8月墮入電話騙案，騙徒假冒內地公安來電，訛稱她涉及一宗嚴重案件，要求她將銀行存款轉賬到指定戶口，以查證是否涉及「黑錢」。她不虞有詐，先後11次滙款近2.5億元，成為歷年最高金額電騙案。警方事後拘捕涉案19歲大學生，凍結其戶口900萬元，據知他亦是電話騙案受害者。