1960年代，全球動盪。越戰已逾十載，戰事仍酣，美國號召全球支持這場捍衞「自由世界」之戰，但反戰情緒導致美國多間大學爆發示威，並演變成騷亂。1968年民權領袖馬丁路德金遇刺身亡，全美百多個城市爆發騷亂。地球的另一邊，剛從大躍進喘一口氣的中國，陷入十年文革，全國都是走資派、反革命、修正主義分子、牛鬼蛇神，冤假錯案無日無之。澳門發生「12.3暴動」，徹底改變了中、台、葡、澳的關係。

而在香港，1966、1967年連續兩年暴動。今日先談六六暴動，下兩周續談六七暴動（左派稱之為「反英抗暴」）。

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1966年暴動亦稱「天星小輪加價暴動」，官方稱為「九龍騷動」。顧名思義，其起因與天星加價有關。1965年底，天星申請加價，成人頭等由2毫加至香港去九龍3毫、九龍去香港維持不變；小童頭等由1毫加至香港去九龍2毫、九龍去香港維持不變；成人及小童二等由1毫加至香港去九龍2毫、九龍去香港維持不變；成人及小童月票分別由8元及4元加至10元及5元。

天星認為，這個加幅相當合理，因為除月票於1951年曾加價外，天星自1946年即20年以來未曾加價。天星說若加價不獲批准，便減少班次，甚至取消部份航線（如紅磡線）；就算天星成功加價，其渡輪收費仍是全球最低的。然而，這些看法與公眾期望大相逕庭。海底隧道於1972年通車以前，港九兩地交通依賴渡輪維持，換言之渡輪是兩地的交通命脈。加價消息於10月底傳出，整整兩個月，社會的反對聲音此起彼落。市政局議員李耀波說：「公共交通工具，均為香港400萬人每日所必需使用。當今……棉毛業及其他工業均受到多方面因素之影響，工人入息減少，生活困苦。」「渡海小輪不比航空公司，假如航空公司加價則受影響的只是一小部份有資格乘搭飛機的人。但渡海小輪則為市民每日所必需利用的交通工具，是大眾化的。……政府最好不批准該公司之申請。」另一位市政局議員、後來有「民主鬥士」之稱的葉錫恩發動簽名運動，據報收集多達17.5萬個簽名，在當時政治相對保守的香港是很驚人的數字，同時也是一個警號。

交諮會於1966年3月中作出加價修正建議，成人頭等一律加至2毫半；小童頭等香港至九龍調整至1毫5仙；二等不加價；月票建議加幅竟高於天星所建議者，成人及小童分別是12元及6元。

10月第一波反對浪潮來自各界社會領袖如同鄉會、街坊福利會、工會、商會、小販聯會、宗教團體、傳媒等。交諮會作出建議後，立即出現另一波反對浪潮，報章形容為「怒潮」，但天星仍不為所動，反而抱怨交諮會削減其建議加幅。

與此同時，報界傳出消息，港府將發行兩毫半新硬幣。政府否認與天星加價有關，但滙豐銀行一名職員受訪時說，用一個硬幣付船費，較三個（兩個一毫、一個「斗零」）更合乎邏輯。

「怒潮」發展到暴動的關鍵點是4月4日。促成這個轉折的，是後來在60、70年代無人不知的蘇守忠。

從古巴行船回來、4月4日絕食示威時仍穿着行船時所用牛仔靴的蘇守忠，於當日凌晨才決定作出行動。他將一件灰色校服反過來，用白油寫上「絕飲食反加價潮」、「支持葉錫恩」等標語。然後將之掛在近露台處吹乾，臨出門時致電英文《星報》，告之當日會有人在港島天星碼頭絕食，抗議加價。

第一日絕食基本上相安無事，他那件搶眼的絕食校褸照片當日已出現在晚報上（當時報紙有早報、晚報之分）。次日4月5日是清明節假期，不少學生、市民到碼頭予以支持甚至加入絕食行列。警方以「阻街」罪拘捕蘇守忠，次日其父以50元擔保他，蘇步出法庭時獲民眾歡呼，他再次返回碼頭，發表演說，重申反對加價。

蘇守忠後來在騷亂中表示反對任何擾亂社會秩序的行動，然而他破天荒的絕食行動所引爆的群眾力量，正不可逆轉地朝暴動方向發展。蘇還柙當晚（4月5日），數百名市民高舉反加價標語沿彌敦道遊行示威並高叫口號，最遠去到石硤尾。警方認為屬和平示威，未予干預。然而，事態於次日晚上急轉直下。民眾再無喊口號、手上無標語，開始與警察爆發衝突並進行破壞。警方由4月6日連續四夜宵禁，而暴動最嚴重是6、7日兩晚。商舖、停車咪錶、交通標誌、政府汽車、巴士遭破壞、焚燒，馬路上偏佈垃圾、廢紙、木箱、巴士路牌等。有市民用花盆和垃圾從高處擲向路上的警察，警察向大廈高層窗戶開槍以作警告。最高峯時聚集人數約4,000人，警方出動催淚彈、木彈驅散，英軍、輔警等出動協助。8日晚上，警方封鎖太子道至公眾四方街的彌敦道，當晚只有零星聚集和擲石。暴動期間，有一名市民中彈死亡，26人受傷，1,465人被捕。

值得注意的是，事件的始作俑者天星在暴動中絲毫無損。暴動是完全自發的，用今天的術語講，民眾在暴動中針對的是殖民地管治的「深層次矛盾」。暴動調查報告沒有針對這些矛盾，所以蘇守忠稱該報告為「用市民公帑去捏造無恥謠言的政府刊物」。

暴動結束後半個月左右，政府批准天星加價，成人頭等加一個「斗零」，小童頭等取消加價，月票加幅就減半。

「斗零暴動」讓蘇守忠成為第一代民運人士。盛名帶給蘇守忠的是顛沛流離的生活，他先後做過40幾份工，曾經改過名用全新身份重投社會，後來出家，法號曜樂。

六六暴動與六七暴動之間的關係，暫且賣個關子，下兩周再論。我想就引言提及的越戰多寫兩筆。名句「不要問國家能為你們做些甚麼，你應問你們能為國家做些甚麼」正是出於這時。值得注意的是，這句出自1961年美國總統甘迺迪的就職演說，但原意並非抽象討論國家與人民的關係。原文是：「我的美國同胞們，不要問國家能為你們做些甚麼，你應問你們能為國家做些甚麼。全世界的朋友們，不要問美國會為你們做些甚麼，而應問我們共同攜手能為人類的自由做些甚麼。」換言之，這名句是號召人們站起來反獨裁，為維護西方自由價值觀而戰。不曾、不再擁抱西方民主自由價值觀的社會，實在不應隨便引用，否則會相當尷尬。

楊穎宇博士簡介

楊穎宇，香港大學歷史系文學士、哲學博士。唸大學時以為秉筆直書乃歷史之理所當然，畢業後才發現這並不一定是常態：教科書「殖民地」、「華僑」、「香港位於中國南方」等字句，公開試客觀描述那些年中國大舉向日本學習的史實，竟會犯禁。這不是真實的歷史。

香港開埠前，中國人說它是小漁村，英國人說它是「貧脊的石頭」，但無論如何開埠後半世紀它便躍升為全球第一貨運大港。本專欄將選取殖民地時期香港歷史的點滴，與讀者分享那些年、那些真實的歷史。

楊穎宇主持的全新節目《這才是真實的香港史》逢周四晚10:30pm在果燃台及蘋果動新聞YouTube頻道播出，敬請留意。

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