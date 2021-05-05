【本報訊】變種病毒襲港，政府多次針對患者居住大廈進行封區行動，強制檢測及撤離住客送檢。本報翻查首四次行動，已有最少1,100人被送往接受21天強制檢疫，只有一人其後確診。民主黨醫療政策副發言人袁海文批評政府「有殺錯冇放過」的心態，連累數以千計人坐「疫監」，建議用居家令或多次強檢代替。

袁海文表示，政府為盡快堵截傳染力較高的變種病毒株傳播，安排大規模控疫行動，目的可以理解，但檢疫日數由14日增至21日，「對居民嚟講更加唔方便、被剝削更多嘅權利」，加上只有一人確診，反映行動規模與成效不合比例。他又指政府昨安排荃威花園R座居民檢測及檢疫的過程亦非常混亂，「做咗咁多次行動，理應要做得好，𠵱家好唔理想，好擾民」。

專家料變種病毒個案續現

呼吸系統科專科醫生梁子超則指，當局考慮到封區、撤離是最後一道阻截變種病毒株的手段，所以「做得盡啲」可以理解。他又預期社區或會繼續錄得變種病毒株個案，若政府仍採取大規模撤離檢疫手段，不排除檢疫單位因此緊絀，當局或需考慮居家令等其他安排。

食衞局指連同正處於備用狀態的八鄉少年警訊永久活動中心和西貢戶外康樂中心，各檢疫設施包括鯉魚門公園及度假村、竹篙灣檢疫中心、荃灣絲麗酒店及觀塘帝盛酒店等，共提供約5,000個單位，截至5月5日早上9時共有1,152個單位正在使用中，入住率為23%。因應近日入住檢疫中心的人數增加，政府會加快清潔消毒程序，確保檢疫單位可盡快重新使用。

衞生署未有正面回應如何評估檢疫中心的承載量，以及會否考慮讓住戶居家檢疫，僅指由於近日不少個案涉及傳染性較高的N501Y變種病毒株，故須採取審慎的感染控制措施，以阻截潛在擴散風險，並會適時檢討感染控制措施。