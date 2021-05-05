【本報訊】前年10月1日荃灣多處有示威，中五男生「健仔」曾志健遭警員射實彈槍傷。他連同另外六人被拘控，當中三男一女受審後暴動及縱火罪成昨判刑。區域法院法官練錦鴻指，案中警民對峙過程猶如小型戰爭，惟警方克制容忍，「未有盡用手上武器」；加上雙方實力懸殊，若真的開戰，「誰勝誰負根本毫無懸念」。法官又指被告在人煙稠密區域縱火，罔顧他人安危，判處四人監禁四年三個月至四年八個月。

被告陳珩（40歲）、廚工陳金國（21歲）、電腦程式員李振文（27歲）及女社工助理郭小琴（24歲）共同面對一項暴動，陳珩因被拍到將橫額拉入火堆，另被控縱火。各人昨表現精神，笑望公眾席向親友點頭；散庭時不少親友哭着揮手，有人大叫：「踢波呀陳金國！」及「加油呀！等你出嚟」。

「不清楚示的是甚麼威」

練官宣判開首即指，案發的10月1日是中國國慶，當時香港社會動盪，本案涉大河道及海壩街約100至200人聚集並以水馬、垃圾桶及圍欄堵路，及向警方投擲垃圾、水樽、磚塊、汽油彈等。他直指案發情況猶如小型戰爭，但警方與示威者在裝備及法律權力等方面不對等，警方除受限於訓練及紀律約束，亦受公眾及傳媒監管；反觀示威者以人多逃避法律管制，當天爭取甚麼、「示的是甚麼威」都不清楚，只靠他人支持或默許，及警方的克制與容忍。警方未有盡用手上武器，而雙方實際軍力不成正比，若真的戰爭，「誰勝誰負根本毫無懸念」。

不過，除身處現場助長示威者聲勢外，本案沒證據指各被告在暴動中擔當實際角色。首被告陳珩稱因宣洩對政權不滿而犯案，吸引外國尤其是美國注意，無心傷害別人；惟練官認為，他在人口極稠密的荃灣區縱火，明顯不顧他人安危，判監四年八個月。

第二及第三被告陳金國及李振文，因沒證據顯示兩人在暴動中有確實角色，兩人亦未對控方證供提出重大挑戰，加上紀錄良好，判囚四年三個月。

至於女被告郭小琴，練官接納感化官評語，認為想做社工的她是樂於助人的好人，但不接納她路過現場的辯解，因當時警方與示威者拉鋸至少20分鐘，路過的人不會走到示威者最前線；基於良好背景減刑一個月後，判監四年五個月。

辯方呈上首被告陳珩的年邁岳母的求情信，指被告與精神分裂妻子離婚後，仍肯與前妻兩母女同住並盡力照顧，展現良好品格。法官質疑他在行人路縱火意圖在傷人；辯方指，被告招認犯案目的是阻礙警方推進多於傷人，事件亦無人受傷。

郭的大狀指，她被捕後患創傷後壓力症（PTSD），感化官基於她長期義務服務社會，認為輕判有利更生，希望法官盡量考慮感化官意見。

案件編號：DCCC868/19