【本報訊】「都有呢一日喇香港，竟然因為新聞工作而被捕」，從寓所被押上警車，看着沿路熟悉的風景，突然想起那些年在內地採訪維權人士後被公安逮捕的經過，還「職業病發」，被捕時像個旁觀者般想要記錄那刻。在庭上清楚讀出「我不認罪」的蔡玉玲決定上訴，只因信念從不動搖，「認罪從來冇出現過喺我選項入面。」

法庭4月底裁定蔡玉玲兩項虛報查冊用途罪成，共罰款6,000元。蔡玉玲接受本報專訪，說判決前仍覺得案件勝算僅一半，「都係好老土地整咗張清單，萬一我突然要入去坐，有咩事係要出面人幫我處理。我仲講笑話如果唔使坐，呢張嘢就得啖笑，即刻撕爛佢。」

為理想義無反顧 難過牽連家人

嘗試為7.21事件解謎，卻成了事件中定罪第一人。蔡說《鏗鏘集》團隊有過林子健事件的經驗，知道閉路電視的重要，7.21翌日早上，已有同事直驅元朗，逐戶收集閉路電視片段；她則在公司統籌分工，「要即日搵，問到就問，問到越多越好，因為返轉頭未必有，如果警察落到場搵有CCTV嘅商戶，佢哋冇可能唔提供」；同一時間，數名同事去醫院尋找傷者和校正取得片段的時間。一周後，「7.21元朗黑夜」出爐。

「隨住7.21一周年臨近，觀察到事件中要拉嘅人好似未拉，要尋求嘅公道未尋求到，仲聽到啲傷者講，好似調查進度好緩慢」，遂拍板做跟進專題，重看所有CCTV和能找到的網上片段。她說去年5月監警會報告出爐後，社會出現另一種論述，指7.21事件是「白衣人和黑衣人的衝突」，遂決定接觸白衣人尋找真相，「成日話我哋只係採訪黑衣人嘅故事，咁白衣人點解嗰日出現喺現場？喺現場做過啲乜？佢哋背後有冇人安排？」，惟事件卻把她推上犯人欄。

被押上警車送往大埔警署，她忽然想起自己幾年前在內地採訪時遭公安逮捕，被帶上公安車送去派出所的一幕，「好似兩個時空重叠咗。自己仲好似旁觀者咁去睇呢兩件事發生，覺得『啊，都有呢一日喇香港，竟然因為新聞工作而被捕』。」

由拘捕至判決不足半年，蔡處之泰然，「政權拘捕你，對你做啲未必認同或唔公義嘅事，如果你被佢影響到，我覺得就係輸咗第一仗」，她說最不開心是令家人擔憂，「自己可以好義無反顧咁實踐自己嘅理想，但屋企人係無辜被牽連」。

■記者李詠希