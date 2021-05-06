本港持續受疫情影響，中小學暫停面授課程多時。去年5月全港中學復課第一天，15歲男生早上上學途中遭警員截查，搜出他的背囊內有三包膠索帶，以及頭盔與面罩等物品。男生被控管有物品意圖損壞財產罪，案件今日在西九龍裁判法院少年庭開審。拘捕被告的警員指當日網上有人號召「大三罷」，而被告及其同行男子踱步可疑，故截停搜查。少年的哥哥則出庭證明，該些索帶是他給弟弟帶回家中，讓喜愛種植的爸爸在花園中使用。

現剛滿16歲的男生被控管有任何物品意圖損壞財產罪，控罪指被告於去年5月27日在荃灣沙咀道249號地下莎樂美餐廳外管有三包膠索帶。雙方同意案情指，警員17369當日早上6時36分截停被告及搜身，被告當時回應警員指「返學校」。警員最終以遊蕩罪及管有工具適合作非法用途罪拘捕被告。

捕拘被告的警員17396陳啟立（譯音）指，當日以軍裝當值，與另外3名同袍在荃灣區進行高姿態巡邏，防止罪案發生或有人堵路。

主控問警員「以你嘅經驗膠索帶可以有咩用途」 官指問題不恰當

當日早上約6時半，他巡邏至沙咀道與鹹田街交界的行人過路處，等紅燈時發現對面20米外的馬路有包括被告在內的兩名男子來回踱步及徘徊。他指兩名男子「貌似著校服」，均孭著大背囊，其中被告手持長遮。他們步向一個垃圾筒，其後「望向我嘅位置，突然間加速向左轉向眾安街方向行，遠離垃圾筒同警察位置」。

陳自言當時立即向同袍示意兩名男子有可疑，陳帶頭橫跨四條行車線，上前截停他們。他於莎樂美餐廳外截停被告，而被告同行友人則由其他警員處理。

陳稱當時要求被告出示身份證，並搜查其背包內的物件，除了三包索帶，又搜出黑色戰術頭盔、護目鏡、防毒面罩、一支內有液體的礦泉水樽，上有手寫標籤「生理鹽水」、黑色T恤、長褲、面巾、護袖、外科口罩、止汗劑、洗面奶等物品。

陳指當時曾問被告上述物品「有咩用」，但被告沒有回應。主控大律師吳美華一度問：「以你嘅經驗，膠索帶可以有咩用途？」惟裁判官黃士翔稱此問題並不合適。

主控遂改問警員當時荃灣有何事情發生。陳稱當時有人號召發起大三罷，「即係罷課、罷市、罷工，佢哋見路就堵，有呢啲號召出嚟，係全港性呼籲」。但他承認當日荃灣區內並無發生堵路事件。

警形容搜出物品 「刀刀劍劍就冇，但遮都可以係（武器）㗎嘛」

主控又問：「就你本人，過去有冇遇過有人堵路？啲人用咩形式堵路？」陳謂於2020年調回荃灣警區前，曾駐守機動部隊一年半，「之前大部份工作都係面對社會事件同示威」，又指堵路的人「好多時隨時喺街上面拎雪糕筒，用索帶綁住欄杆棚架呀，雨傘呀等等」。

辯方盤問時指出，去年中小學因應疫情多番停課，案發當日是疫情後復課的第一天。陳先稱無留意，後稱同意此說法。辯方再指，當日被告被截停後，曾解釋他正往大鴻輝方向買早餐，陳稱沒有印象。

辯方再問，即使警員在袋中搜出多項物品，但沒有任何武器。陳回應稱：「刀刀劍劍就冇，但遮都可以係（武器）㗎嘛！」辯方再指出，手持雨傘的人並不是被告，被告只是為朋友接手保管雨傘，陳不同意。

裁判官黃士翔裁定案件表證成立。被告不自辯，但傳召哥哥作供。被告的哥哥供稱，他任職私房菜廚師，亦有教授烹飪班。案發前一日，他致電弟弟，要他到位於葵涌正在裝修的烹飪班工作室幫忙拾執。

胞兄指被告為他攜索帶轉交父親作種植用途

哥哥續稱，由於水電師傅留下了些索帶，而他的工作室亦快將完工，幾乎不需要用到索帶，故他留下一些黑色索帶給自己用，其餘剩下的數包索帶則交給弟弟，讓弟弟轉交爸爸。他指，因為他家住村屋，爸爸常在花園種植，家中經常需要用到大量索帶綁固花瓶及籬笆。辯方並呈上家中花園的相片。

哥哥又指，當日叫弟弟將索帶放入書包，「因為佢好大懵，成日唔記得帶嘢」，又指知道弟弟翌日要上學，但執拾需時，一早提醒弟弟帶校服來，當晚在工作室的梳化休息，翌日直接換校服上學。他於翌早約6時出門，而由葵涌乘車到荃灣學校，只需十數分鐘車程。

哥哥又指，弟弟是「必須食早餐嘅人，由細到大，佢唔食早餐佢會好眼瞓」，又指弟弟為人較懶，下雨也不用長遮。

主控盤問時詢問為何他於疫情期間、收入減少時裝修，被告哥哥反問：「唔係更應該呢個時候裝修咩？反正未必可以開業？」主控又質疑，為何要弟弟急於帶走索帶；哥哥回應稱只是有人來就順便帶走，不是急切，並強調弟弟不是第一次幫助他攜索帶回家。

案件明日結案陳詞。

【案件編號：WKCC700043/20】

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