又到夏天，忽然想起傳媒界一個「都市傳說」──《蘋果日報》會唔會喺六四、七一前執笠？這個「都市傳說」傳了多年，今年總是隱隱約約覺得「血腥味」特別濃。蔡玉玲訪問裏一句「覆巢之下，焉有完卵？」，讓我回過神來，係喎，傳媒界原來早有first blood。

記者上新聞從不是好事，蔡玉玲面對被捕被判，一夫當關。雖然上庭前後扑咪她總是忍不住落淚，但絕對稱得上是新聞界「鐵娘子」（或者叫佢「鐵包」，唔好嬲我），因為她的腰骨，從無彎過。蔡玉玲頂着一頭清爽短髮，「清脆利落」的打扮，與她的性格一樣，記得冒昧邀約訪問，她一口答應，知無不言，言無不盡。

草根出身 反學會自己揸主意

蔡玉玲自言不是個井井有條的人，她說父母很草根，沒有太多知識，正因如此從小到大都有很多空間，讓自己揸主意，就連讀哪間中學都是自己揀。升中後參加辯論隊，練來凡事講究邏輯的思維。她說，中六時看到人生第一套紀錄片《樂滿夏灣拿》，至今記憶猶新，「紀錄片得意之處在於，如果你好認真咁去拍攝一個人嘅故事，見證佢嘅轉變，睇出嚟同劇情片冇乜分別」。

她人生的紀錄片，也悄悄開展。回顧當了記者的十多年，減人工轉投《傳真社》是其中一個里程碑，放棄薪高糧準的公務員位，她說無悔，因記者就是有種天職，叫發掘真相，「做調查報道最困難是付出時間精力未必有成果，但記者唔係應該做一樣咁嘅嘢咩？」

去年8月《蘋果》被警方大搜報館，當時還在《鏗鏘集》任編導的她，想就《蘋果》生存處境和被打壓拍紀錄片，「仲記得同《蘋果》幾個攝記講，唔知你哋捱得耐啲，定港台捱得耐啲。嗰時都估係你哋慘啲，你哋應該捱唔到好耐㗎喇，之後黎智英俾人捉咗，但再估唔到嘅係我都俾人拉咗。」她和我也苦笑一下。

她說，離開《傳》後未有急於去搵長工，轉型做獨立記者，因認為社會急劇轉變，記者也許不能再幻想有「大台」，會有美好的傳媒機構如大樹般保護自己，因傳媒機構很易成為被打壓的目標，記者要越來越靈活。

「唔希望一個傳媒被整肅後，記者就四散轉行」

她覺得，獨立記者是其中一個出路，但也會遇到更多困難，仍須繼續摸索前路，「當未來更多傳媒機構被整肅，我哋點樣保存喺行業入面嘅能耐？唔希望當一個傳媒被整肅後，記者就四散轉行。點先可以保存有能力嘅記者可以喺呢行繼續貢獻？」

當記者不能再像個旁觀者般記錄而是捲入洪流，在溺水斷氣之際，但願那顆求真的心永遠不死。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）