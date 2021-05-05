【本報訊】市建局繼前日在觀塘裕民坊清走一名死守檔主後，昨日執達吏及地政總署再度出手，在死守戶許美和的「安記皮具」店舖外張貼非法佔用及遷出通知，設下周三為死線，預告將再驅趕及清拆有關土地上的人或物。

經歷前日百人封舖趕走散貨場檔主林先生，剩餘兩名死守戶果汁店張太及皮具店許先生。許的店舖門外昨日被貼上通知，包括司法機構的遷出通知書、地政總署的不法佔用通知及法庭的管有令狀等，規定許於12日前，停止佔用裕民坊42A地下、上層、下層部份，並將物業交還政府。

團體斥方案「舖主變租客」

關注團體「活在觀塘」表示，該舖位為許氏兄弟繼承父業之地，經營已半世紀，是本地少有的皮帶工匠。惟指市建局重建方案，將許「由舖主變成租客，租金高昂」，加上局方扣減賠償，憂許無法延續手藝及維生。

團體創辦人袁智仁指，許先生原擬向法庭申請暫緩執行遷出通知書，惟因時間緊迫而作罷，現希望市建局通融。

袁指許已表明會繼續營業，不想被「安置」到裕民坊商場內，希望在觀塘街舖繼續祖業。另一經營果汁店50多年的張太則稱，丈夫早年已大花數十萬元買舖，曾經營校服生意，惟因生意未如理想才轉賣果汁小食。她指未懼政府告票，會繼續營業。

市建局回覆指本月12日後地政總署將接管所有在有關政府土地上的財產。