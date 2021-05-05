【本報訊】 懲教署在聲明稱以「保安理由」不批准胡志偉的申請，又稱考慮因素之一是「在囚人士所犯罪行」。惟翻查資料，過去懲教署曾批准毒犯和殺人犯外出出席喪禮。

中共准劉曉波「回家」

即使在中國，政治犯都能獲酌情出席至親喪禮，諾貝爾和平獎得主劉曉波曾獲准回家並為其父親奔喪。過去本港曾有犯人在囚期間，申請出席家人喪禮奔喪。2002年，一名因藏毒入獄囚犯申請外出奔喪，一度被懲教拒絕，但幾經爭取後，時任特首董建華批准他出席父親喪禮；1997年殺人犯楊鏌耶亦獲署方批准出席因車禍罹難父母的葬禮。

知名度較高的在囚人士亦曾向署方申請，例如捲入已故千億富豪龔如心爭產案的風水師陳振聰，2013年在赤柱服刑期間曾申請外出為母親奔喪，署方拒批申請。據報指2018年，新地前聯席主席郭炳江亦曾一度打算向署方申請出席郭炳湘喪禮，但最終因為擔心傳媒拍照騷擾放棄申請。即使成功申請外出，全程都要戴上手銬及頸腰纏上鐵鏈，由獨立囚車接送，1998年因被控偽造文件罪名成立、被判入獄一年的詹培忠申請「提犯令」，希望返回立法會開會，就其譴責動議辯解，當時申請獲批惟署方要求詹進入會議廳前都須鎖上手銬，最終詹培忠拒絕。