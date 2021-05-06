有得獎機構拒絕領獎、得獎記者被定罪、不獲續聘，第25屆人權新聞獎今日公佈得獎名單，反成新聞自由倒退實證。同日多名獎項得主參與聯署聲明，表示香港新聞自由正面臨前所未見衝擊，新聞工作者履行第四權天職舉步維艱，希望表達對當前形勢憂慮，呼籲各界尊重及以行動守護新聞自由。

回顧今屆得獎名單，有得獎者已離開相關機構，亦有人已離港赴台。名單正式公佈後，截至晚上8時，共有56名人權新聞獎得主及「一群無法以實名簽署的記者」參與聯署，並歡迎歷屆得獎者參與聯署，相關聯署以個人名義發出。

聲明指，過去一年香港言論空間急速緊縮，劇變政治氣候惹來人權倒退憂慮，提及香港新聞自由排名處於歷史低位，新聞界經歷多次史前無例動盪，包括大規模搜查新聞機構，以及近期來勢洶洶的「假新聞」立法等。

聲明強調，新聞工作者走在前線記錄歷史，現今社會氣候下無法獨善其身，「更是首當其衝，業界狀況正是香港人權狀況倒退的縮影」，要求政府停止阻礙前線記者工作，並呼籲社會各界支持，持續關注相關報道。

中文聲明全文：

第25屆人權新聞獎得主聯署聲明

香港新聞自由正面臨前所未見的衝擊，新聞工作者履行第四權天職變得舉步維艱。我們有幸成為第25屆人權新聞獎得主，謹藉此機會表達對當前形勢的憂慮，呼籲各界尊重及以行動守護新聞自由。

過去一年，香港言論空間急速緊縮，劇變的政治氣候惹來人權退倒的憂慮。無國界記者最新的新聞自由指數顯示，香港排名處於歷史低位。新聞界經歷多次史前無例的動盪，當局自行修改「傳媒代表」定義，大規模搜查新聞機構。近日，政權更製造輿論指稱有媒體報導為煽動行為，所謂「假新聞」立法來勢洶洶。

本屆人權新聞獎得主之一《鏗鏘集》團隊藉查冊找出「721事件」的線索，記者蔡玉玲追尋真相卻成為庭上被告，多個傳媒查冊的渠道被政府收緊權限甚至近乎封殺。香港電台記者奪得本屆多個新聞獎項，諷刺地其中一名得獎者利君雅不獲續聘；港台更聲言退賽和拒絕領獎，並肆意抽起節目及刪除網上存庫的紀錄。新聞界動輒得咎。凡此種種不僅威脅新聞工作者免於恐懼的自由，隨恐懼而來的自我審查愈趨惡化，最終削弱公眾知情權和監督權。

新聞自由與人權的關係密不可分。《世界人權宣言》及《公民權利和政治權利國際公約》第19條訂明每個人也有自由發表意見的權利；隨之制定的《香港人權法案條例》第16條具體列明，當中權利包括「以語言、文字或出版物、藝術或自己選擇之其他方式尋求、接受和傳遞各種消息和思想的自由」。新聞自由，正是表達自由的體現：新聞工作者可以自由地傳遞訊息，公眾自由地尋求和接收不同思想。

坊間不時有言論稱，「記者無特權」或「新聞自由非絕對」。然而，香港憲制及法例給予新聞工作者享有與一般公眾稍有不同的待遇，乃因應傳媒發揮第四權代表公眾監察掌權者，從而賦予「保障」，而非「特權」；甚或港府屢屢提及要擁護的《基本法》，當中第27條亦強調新聞自由。這類保障是源自對於人權的尊重。

新聞工作者走在前線記錄歷史，在如今的社會氣候下，我們無法獨善其身，更是首當其衝，業界狀況正是香港人權狀況倒退的縮影。我們要求政府停止阻礙前線記者工作，並呼籲社會各界支持在各個崗位努力的同業，持續關注相關報導。香港曾經自由的土壤孕育了一代又一代傳媒人，薪火相傳以說真話為志業。惟盼在寒冬之下，新聞界與公眾共同守護真相，合力撐著僅餘的一片天。願真理在胸筆在手，無私無畏即自由。

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