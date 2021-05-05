【本報訊】疫情期間有黑客重點攻擊醫療機構，藉機癱瘓其運作，從而勒索贖金或盜取病人資料牟利。醫管局表示，機構系統近年被網絡釣魚攻擊次數持續上升，去年更達5,000萬次，有黑客更假冒醫管局行政總裁的名義發出電郵。醫管局指，網絡安全要24小時做足「隔離措施」，所有電郵和檔案都要經過「檢測」才可通關，從源頭阻截攻勢及入侵。

詐騙電郵圖癱瘓運作勒索

根據醫管局數據，局方去年共攔截了5,000萬次釣魚詐騙電郵，即平均每日至少有13.6萬封，比2015年急升一倍多。醫管局資訊保安主管余法昌指，疫情期間，世界各地的醫療機構均面對黑客威脅，尤其是正研發疫苗的藥廠或大型醫院，一旦被不法之徒入侵電腦系統，癱瘓網絡，將會嚴重影響日常運作和研究進度，對方藉此勒索巨額贖金換取解碼方法，否則把機構資料於上網公開。他舉例，去年9月德國杜賽道夫大學醫院的電腦系統被黑客攻擊致無法正常運作，令一名病人無法及時接受治療、失救而死，是全球首宗因網絡攻擊而死亡個案。

余指，有專家估計，2021年全球因勒索軟件所造成的損失可達21億元。醫管局去年成功堵截約五宗同類型攻擊，黑客以電郵包裝惡意程式，慶幸初期已被防毒軟件「隔離」，檢測期間，經掃描後成功從源頭移除勒索軟件，令詐騙電郵無法送到員工手上。他又指，醫管局一直加強培訓，教導員工如何辨別可疑電郵，並發出模擬釣魚電郵測試，讓員工盡早吸取「教訓」。