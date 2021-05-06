去年7.21元朗西鐵站恐怖襲擊一周年，兩名青年晚上在青衣一處橋墩牆上噴寫「FreeHK」、「721」、「831」、「國安法X」字句，遭巡邏警員發現拘捕，並被控刑事損壞罪。其中19歲男生早前在西九龍裁判法院認罪，裁判官劉淑嫻索取被告感化報告後，今早判刑，指本案嚴重之處在於被告噴上反政府標語，是破壞社會安寧的行為，會鼓吹其他人犯法，故將感化報告建議的一年感化令加倍，判處被告接受兩年感化令。

案中首被告男生黃灝謙（19歲）早前承認一項刑事損壞罪，控罪指他於去年7月22日在青衣北橋橋墩無合法辯解而損壞路政署的三條橋墩，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。

辯方今日進一步求情指，被告已按照裁判官要求，向政府全數賠償4,057.7元。被告的感化報告內容正面，他亦已深切反省，感到後悔，並坦白承認所有案情，承諾將來會奉公守法。報告建議判處為期12個月的感化令，辯方亦冀法庭判處非監禁式刑罰。

裁判官劉淑嫻判刑時指，案情嚴重之處在於被告噴上反政府標語，是破壞社會安寧的行為，會鼓吹其他人犯法，故將感化官建議的12個月感化令提升至24個月，並要求被告在居住、學習、工作及交朋結友上要得感化官批准，並須按感化官指示參與小組或活動。

首被告早前認罪，求情透露來自單親家庭，中學畢業後修讀設計課程，同時是一名「霹靂舞」義務導師，有志參加奧運會「霹靂舞」比賽，承認因一時貪玩及衝動犯案，願意就塗鴉賠償。

案情指警員於案發當日凌晨在青衣城附近巡邏時，發現兩名男子正以噴漆在青衣北橋橋墩三幅牆壁塗鴉，噴上「Free HK」、「721、831」及「國安法X」字句。警員即場拘捕首被告，首被告於警誡下承認犯案。警員翻查附近大廈閉路電視片段後，拘捕次被告無業男黃兆明（23歲）。黃早前獲准以自簽1,500元、守行為24個月，控方同意撤控。

【案件編號：WKCC2492/20】

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