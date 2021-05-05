【本報訊】一名男子疑任職救生員期間利用職務之便，盜取他人的個人資料，先後在運輸署登記車輛及求診，直至早前求診後未繳付診金離去，診所報警後，始揭發他一直盜用一名現職警員的個人資料。警方前日採取行動，拘捕一名男子，並撿獲20張屬於其他市民的身份證影印副本。

「睇霸王醫生」的被捕男子姓黎（29歲），曾任職救生員，警方不排除他任職救生員期間，透過職務便利，盜取他人的個人資料，並多次在不同情況下，虛報自己的個人資料，試圖掩飾身份，包括去年6月使用虛假或不存在的地址，於運輸署登記自己的車輛。

藏逾20市民身份證副本

警方接獲尖沙嘴一間診所報案，指一名男子上月12日求診後，未有付費便離開，油尖警區重案組第二隊接手調查後，發現該名男子去年8月開始到涉事診所求診，其間一直使用印有現役警員個人資料的偽造身份證，並有繳付診金，惟最後一次未有繳款便離開。油尖警區重案組第二隊接手調查案件，鎖定一名姓黎男子，並於前日在黃大仙以涉嫌使用虛假文書及不付款而離去罪名，將他拘捕。

探員在被捕男子寓所搜查時，撿獲一份印有現役警員個人資料的醫療報告外，更有20張並不屬於他的身份證影印副本，不排除他已使用或企圖利用市民的身份犯案，正調查其動機。