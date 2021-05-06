示威者前年11月發起「大三罷」行動，其間大批市民響應堵路。有女學生涉在九龍塘藏有一支螺絲批，被控管有物品意圖損壞財產罪，案件今開審。警員供稱當日有大批黑衫人在現場用雜物堵路，追捕期間發現被告身處逃跑的黑衫人群後方，遂將她截停，並在其背囊內搜出涉案螺絲批。惟警員在盤問下承認，看不到被告在現場拿著或使用涉案螺絲批，亦不清楚該螺絲批是否適用於拆除欄杆。

被告楊明芳（21歲）被控前年11月13日在九龍城聯合道與金城道交界管有一支螺絲批，意圖損壞欄杆及行人路磚。

警員16190陳偉彥（譯音）今供稱，當日有黑衫人在窩打老道近聯合道位置參與非法集結，他與同僚接報到場後，發現地上有木板、磚頭、鐵欄等雜物堵路，他相信磚頭是黑衫人從行人路上掘出。

陳續指，同僚下車清理障礙物期間，報告稱有數十名黑衫人用雜物堵路。而黑衫人發現警員後，沿聯合道逃往樂富方向。陳與同僚遂乘警車追截，及後他下車追捕，發現被告身處黑衫人群後方奔跑。當時被告身穿深色上衣、深色手袖、黑色長褲及白鞋，並揹著黑色背囊。

陳追至金城路巴士站外時，被告失足跌倒，他遂上前制服及拘捕被告，其間被告不停郁動及反抗。由於被告的嘴唇及下巴流血，因此她被帶返警署後，由女警帶往搜身室接受初步急救。其後陳在被告背囊內搜出涉案螺絲批。

辯方盤問時指出，當日是陳主動撲向被告，導致被告跌倒並受傷；陳不同意。惟陳承認不知道被告遭截停前有否參與堵路，亦沒看到被告在現場拿著或使用涉案螺絲批。陳又表示，不清楚涉案螺絲批可否用來拆除案發道路的欄杆，但相信可撬起沙石及磚頭。

裁判官梁嘉琪裁定案件表證成立後，被告決定下午出庭自辯。

【案件編號：KCCC2065/20】

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