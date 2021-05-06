【本報訊】去年5月全港中學復課首日，15歲男生上學途中遭警截查，背囊被搜出索帶及頭盔等物品。男生被控管有物品意圖損壞財產罪，案件昨在少年庭開審。拘捕被告的警員指當日網上有人號召「大三罷」，搜出物品雖無武器，「刀刀劍劍就冇，但遮都可以係（武器）㗎嘛」。少年哥哥則出庭證明，索帶是他給弟弟帶回家中，讓喜愛種植的爸爸在花園中使用。

兄稱託轉交父親作園藝

現剛滿16歲的男生被控去年5月27日在荃灣沙咀道249號外管有三包膠索帶。警員陳啟立指，當日早上約6時半巡邏時發現包括被告在內的兩名「貌似着校服」、孭背囊的男子踱步，其中被告手持長遮。他們步向垃圾桶，望到警員後突然加速左轉遠離警員。

陳稱兩人可疑，追至莎樂美餐廳外截停被告，搜查其袋後發現三包索帶，還有戰術頭盔、防毒面罩、有手寫標籤「生理鹽水」的礦泉水樽、衣物、洗面奶等物品。陳謂，根據其經驗，堵路的人「隨時喺街上面拎雪糕筒，用索帶綁住欄杆棚」。

裁判官黃士翔裁定案件表證成立。辯方傳召任職廚師的哥哥作供，他稱案發前一日，被告到他正在裝修的烹飪班工作室幫忙執拾。因水電師傅留下些索帶，而他工程將完工，故將數包索帶交給弟弟再轉交爸爸，並指家住村屋花園常用大量索帶綁固花瓶及籬笆。

主控質疑為何要其弟急於帶走索帶，他稱只是有人來就順便帶走，並強調弟弟不是首次幫他攜索帶回家。案件今結案陳詞。

案件編號：WKCC700043/20