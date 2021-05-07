特首林鄭月娥幼子林約希自今年初現身一個網上學術交流會，並稱「我其實身處香港」後，其行蹤成謎。據網媒《香港01》報道，林約希獲法國高等科技研究所及美國史丹福大學聘用，於今年秋天起出任博士後研究員，而受聘後需於183日內回到美國。

美國財政部去年公佈制裁包括林鄭等11名中國及香港官員後，《傳真社》曾報道指，本在美國哈佛大學攻讀數學博士的林約希，突然向友人透露「家有急事」需返港。

《香港01》報道指，林約希在哈佛大學的個人網頁資料顯示，他將於今年秋天出任法國高等科學研究所（IHES）及美國史丹福大學（Stanford）的博士後研究員，意味他已取得哈佛大學數學博士學位。

根據史丹福大學網頁，博士後研究員屬合約制職位，研究員由下個學年起， 每年至少可獲6.5萬美元（即約50.4萬港元），而因應疫情肆虐，所有博士後研究員受聘期間，不得在海外逗留超過183日。

美制裁不涉直系親屬 除非財務上與被制裁者有混雜

翻查資料，美國國務院去年回覆《蘋果》查詢時表示，前美國總統特朗普簽署的「香港正常化」行政命令中，有關制裁及簽證限制只針對訂明人員，並不針對直系親屬，但指若有關直系親屬包括子女的財務聯繫與被制裁者有混雜，則有遭凍結財產的風險。《蘋果》正就事件向特首辦及林約希查詢，暫時未有回應。

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